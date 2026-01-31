ИЗПРАТИ НОВИНА
Общинският съветник Слави Георгиев с подкаст за "Истината за Пловдив"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:13Коментари (0)164
©
Общинският съветник на Пловдив Слави Георгиев започва рубрика в you tube, посветена на Пловдив и злободневните теми, които засягат града и неговите жители.

"Предаванията ще засегнат обществения живот, който е важен елемент от културата на един град. Политика, култура, бизнес, спорт, ежедневие са теми, които ни заливат ежедневно и заслужават своето внимание. Реших да започна свой подкаст на изцяло пловдивска тематика. Дали и как подобен формат ще се впише в градската среда, предстои да разбера и това е силно предизвикателство. По същия начин, по който самият Пловдив и временатат в които живеем са предизвикателство" споделя Слави Георгиев.

В епизод 1 на "Истината за Пловдив"- Магичният Пловдив гост е д-р Стефан Шивачев, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в Пловдив. Като човек, който познава историята на Пловдив той отговоря за следните въпроси:

️Защо Пловдив е специален град.

Защо пловдивчани винаги се връщат тук.

Кое кара всеки посетил мястото под тепетата да го заобича.

Как Пловдив винаги възкръсва и се въздига след периоди на разруха.

Откъде идват тези, положили основата на това, което днес с гордост наричаме пловдивчанин.

Как са се отнасяли първенците на Пловдив в миналото към обществените дела.

Авторът обещава интересни теми в края на всяка седмица.

Повече вижте в прикаченото видео.








