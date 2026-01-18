ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общински съветници: Общият зелен облик на Пловдив остава отчайващ
Според съветниците, въпреки единични засаждания, общият зелен облик на Пловдив остава отчайващ.
В писмото си те поставят няколко ключови въпроса към кмета: кога ще приключи паспортизацията на зелената система и какво е свършено досега; какво е изпълнено през 2025 г. по отношение на големите зелени зони като парк "Лаута“, парк "Отдих и култура“ и хълмовете, както и какви средства са похарчени и какво е предвидено за 2026 г.
Друг акцент е честата подмяна на цветя в градинките по кръговите движения на бул. "Цар Борис III“. Макар че мащабното подновяване на розовите насаждения и засаждането на дървовидни ружи край основни булеварди са в добро състояние, новите растения често се изкореняват и заменят с други.
Съветниците искат да разберат защо не се залага на многогодишни и сухоустойчиви видове, които изискват по-малко разходи за поддръжка.
Питането е отправено на основание закон и правилника на Общинския съвет и съветниците настояват за писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание.
