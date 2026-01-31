Община Пловдив подготвя търг за магазини на две емблематични места

© Публичен търг с тайно наддаване за отдаване по наем на търговски площи е подготвила община Пловдив. Става въпрос за пространството в подлеза на аптека “Марица" и подлез “Тримонциум", информира Plovdiv24.bg. Площта на цялото съоръжение около 750 кв.м.



В пешеходния подлез на аптека “Марица" обектите, които са подготвени за отдаване под наем, са два с площ от 29,22 кв. м и 29,27 кв. м.



Съответно начална тръжна цена – 299.11 €, върху която се начислява 20% ДДС. Срокът на наемния договор е 5 години от датата на сключването му.



Депозит за участие в търга е 598.21 €, който трябва да бъде внесен в брой в касата на ОП "Общински пазари" на ул. "Ангел Кънчев" №3



Търгът ще се проведе на 11.02.2026г. от 10:00 часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 20.



Що се отнася до обекта в подлез “Тримонциум", то той е с площ 8,48 кв.м., и е с предназначение за смесен магазин. Началната тръжна цена – 86.92 €, Срокът на наемния договор е 5 години.



Депозитът за участие в търга - 173.84 €, внесен в брой в касата на ОП "Общински пазари" на ул. "Ангел Кънчев" №3 или по банкова сметка.



Търгът ще се проведе на 11.02.2026г. от 10:20 часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 20.