Костадин Димитров е обявила нова процедура по отчуждаване на имот в "Старинна градска част“ за реализиране на обект, публична общинска собственост –"Археология, зеленина, открит театър и улична регулация“. Процедурата по принудително отчуждаване е за 1/3 ид. част от поземлен недвижим имот, известен като “Лапидариума", пише Plovdiv24.bg.
Теренът е в район “Централен", намира се на ул. "Четвърти януари“ № 5 и целият е с площ от 376 кв. м.
Собственици на имота, предмет на отчуждаване са физически лица. Равностойното паричното обезщетение за 1/3 ид. част от поземления имот е в размер на 28 544 евро.
Припомняме, че лапидариум е място, където са подредени камъни с археологическо значение – статуи, каменни плочи с епиграфи, архитектурни детайли като колони, фризове и акротерии. Обикновено лапидариумите са разположени на открито в дворовете на археологическите и историческите музеи. В Пловдив Лапидароумът е разположен на малък площад, оформен от удвоена крепостна стена, чиято част от ранновизантийската епоха е съхранена и експонирана на височина около 1 м.
Градежът е в строителната техника opus mixtum, при която се редуват хоризонтални пояси от зидан камък с ивици от 5 реда тухли. В това пространство са подредени части от колони, фризове, каменни плочи с епиграфи.
До тях е поставена пластика - спирала, символизираща приятелския кръг на пловдивската бохема, одухотворила с интелектуален и артистичен талант пространствата на Стария град. Лапидариумът е и сцена, на която се случват множество културни събития.
