Община Пловдив: Не стъпвайте върху леда на Гребната, опасно е за живота

© Вследствие на продължителните минусови температури през последните дни, Гребният канал е замръзнал. В тази връзка Община Пловдив уведомява гражданите, че слизането и престоят върху ледената повърхност на канала представляват сериозна опасност за здравето и живота.



С цел предотвратяване на инциденти, ОП "Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал.



Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения.



Община Пловдив апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост.



Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.