ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Община Пловдив: Не стъпвайте върху леда на Гребната, опасно е за живота
С цел предотвратяване на инциденти, ОП "Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал.
Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения.
Община Пловдив апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост.
Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 304
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Важно от полицията в Пловдив - авария спира работата
12:04 / 19.01.2026
Своеволие в "Капана": Собственик с поредно нарушение, отнесе глоб...
12:14 / 19.01.2026
Обявиха всички банди за Hills of Rock в Пловдив
11:16 / 19.01.2026
Изградиха два нови фитнеса на открито в "Южен"
11:10 / 19.01.2026
Тежко утро в Пловдив - верижна катастрофа с 4 коли
11:17 / 19.01.2026
Гениална кражба пред очите на всички в Пловдив
09:54 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS