Обновяват физкултурен салон на емблематично училище в Пловдив за над 220 000 евро

Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив ще има обновен физкултурен салон.



Директорът на школото е обявил обществена поръчка, свързана с извършването на належащ текущ ремонт. Прогнозната стойност на поръчката е 228 185,86 евро без ДДС, а срокът за изпълнение е до 120 календарни дни.



Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за цялостно обновяване на основния физкултурен салон и прилежащите към него помещения.



В обхвата на ремонта попадат още коридорна зона, складови помещения, фитнес, учителска стая и съблекални, както и изпълнение на мерки по пожарна безопасност.



Предвидените дейности са насочени към премахване на компрометирани строителни и инсталационни елементи и последващо възстановяване и модернизиране на функционалността и експлоатационните характеристики на помещенията.



Планирани са демонтажни работи на съществуващи настилки, дограма, врати, окачени тавани, облицовки, осветителни тела, тръбни участъци и радиатори, както и подготовка на основите и изпълнение на нови довършителни работи по подове, стени и тавани.



Основните групи дейности включват изграждане на нови подови системи, възстановяване и боядисване на стени и тавани, монтаж на ударопоглъщащи предстенни и таванни обшивки от гипсофазер с каменна вата, монтаж на HPL плоскости, както и подмяна или изграждане на растерен окачен таван.



Предвижда се още демонтаж и монтаж на нова PVC и алуминиева дограма, изпълнение на вътрешни и външни обръщания около отворите, прорязване на нови отвори за прозорци, както и монтаж на врати и защитни решетки по предвидените позиции.



Паралелно с довършителните работи ще бъдат обновени инсталациите в обхвата на ремонта, включително ВиК и отоплителната система чрез преработка на трасета, доставка и монтаж на тръбни участъци и радиатори, както и боядисване на тръбните мрежи.



Заложени са дейности по вентилация с монтаж на вентилатори, цялостна преработка на електроинсталацията с нови контакти, ключове и осветителни тела и прожектори, както и доставка и монтаж на климатици.



В обхвата на обществената поръчка са включени всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението ѝ като доставка на материали, механизация, работна ръка, използване на скеле, както и извозване и депониране на строителни отпадъци.



Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 февруари.