ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обновяват физкултурен салон на емблематично училище в Пловдив за над 220 000 евро
Директорът на школото е обявил обществена поръчка, свързана с извършването на належащ текущ ремонт. Прогнозната стойност на поръчката е 228 185,86 евро без ДДС, а срокът за изпълнение е до 120 календарни дни.
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за цялостно обновяване на основния физкултурен салон и прилежащите към него помещения.
В обхвата на ремонта попадат още коридорна зона, складови помещения, фитнес, учителска стая и съблекални, както и изпълнение на мерки по пожарна безопасност.
Предвидените дейности са насочени към премахване на компрометирани строителни и инсталационни елементи и последващо възстановяване и модернизиране на функционалността и експлоатационните характеристики на помещенията.
Планирани са демонтажни работи на съществуващи настилки, дограма, врати, окачени тавани, облицовки, осветителни тела, тръбни участъци и радиатори, както и подготовка на основите и изпълнение на нови довършителни работи по подове, стени и тавани.
Основните групи дейности включват изграждане на нови подови системи, възстановяване и боядисване на стени и тавани, монтаж на ударопоглъщащи предстенни и таванни обшивки от гипсофазер с каменна вата, монтаж на HPL плоскости, както и подмяна или изграждане на растерен окачен таван.
Предвижда се още демонтаж и монтаж на нова PVC и алуминиева дограма, изпълнение на вътрешни и външни обръщания около отворите, прорязване на нови отвори за прозорци, както и монтаж на врати и защитни решетки по предвидените позиции.
Паралелно с довършителните работи ще бъдат обновени инсталациите в обхвата на ремонта, включително ВиК и отоплителната система чрез преработка на трасета, доставка и монтаж на тръбни участъци и радиатори, както и боядисване на тръбните мрежи.
Заложени са дейности по вентилация с монтаж на вентилатори, цялостна преработка на електроинсталацията с нови контакти, ключове и осветителни тела и прожектори, както и доставка и монтаж на климатици.
В обхвата на обществената поръчка са включени всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението ѝ като доставка на материали, механизация, работна ръка, използване на скеле, както и извозване и депониране на строителни отпадъци.
Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 февруари.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив подготвя търг за магазини на две емблематични мест...
08:41 / 31.01.2026
Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в ...
08:31 / 31.01.2026
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026
Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на нови...
15:14 / 30.01.2026
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS