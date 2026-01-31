ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обновяват физкултурен салон на емблематично училище в Пловдив за над 220 000 евро
Автор: Ивет Калчишкова 08:21Коментари (0)1348
© Facebook
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив ще има обновен физкултурен салон.

Директорът на школото е обявил обществена поръчка, свързана с извършването на належащ текущ ремонт. Прогнозната стойност на поръчката е 228 185,86 евро без ДДС, а срокът за изпълнение е до 120 календарни дни. 

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за цялостно обновяване на основния физкултурен салон и прилежащите към него помещения.

В обхвата на ремонта попадат още коридорна зона, складови помещения, фитнес, учителска стая и съблекални, както и изпълнение на мерки по пожарна безопасност.

Предвидените дейности са насочени към премахване на компрометирани строителни и инсталационни елементи и последващо възстановяване и модернизиране на функционалността и експлоатационните характеристики на помещенията.

Планирани са демонтажни работи на съществуващи настилки, дограма, врати, окачени тавани, облицовки, осветителни тела, тръбни участъци и радиатори, както и подготовка на основите и изпълнение на нови довършителни работи по подове, стени и тавани.

Основните групи дейности включват изграждане на нови подови системи, възстановяване и боядисване на стени и тавани, монтаж на ударопоглъщащи предстенни и таванни обшивки от гипсофазер с каменна вата, монтаж на HPL плоскости, както и подмяна или изграждане на растерен окачен таван.

Предвижда се още демонтаж и монтаж на нова PVC и алуминиева дограма, изпълнение на вътрешни и външни обръщания около отворите, прорязване на нови отвори за прозорци, както и монтаж на врати и защитни решетки по предвидените позиции.

Паралелно с довършителните работи ще бъдат обновени инсталациите в обхвата на ремонта, включително ВиК и отоплителната система чрез преработка на трасета, доставка и монтаж на тръбни участъци и радиатори, както и боядисване на тръбните мрежи.

Заложени са дейности по вентилация с монтаж на вентилатори, цялостна преработка на електроинсталацията с нови контакти, ключове и осветителни тела и прожектори, както и доставка и монтаж на климатици.

В обхвата на обществената поръчка са включени всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението ѝ като доставка на материали, механизация, работна ръка, използване на скеле, както и извозване и депониране на строителни отпадъци. 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 февруари.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив подготвя търг за магазини на две емблематични мест...
08:41 / 31.01.2026
Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в ...
08:31 / 31.01.2026
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026
Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на нови...
15:14 / 30.01.2026
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
22:14 / 29.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Български тенис
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: