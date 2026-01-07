ИЗПРАТИ НОВИНА
Областният управител и МОН обсъждат модел за дуално обучение във висшето образование в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:49
Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева проведе работна среща със съветника на министъра на образованието проф. Костадин Костадинов, посветена на перспективите за въвеждане на дуално обучение във висшите учебни заведения в региона.

По време на разговора бяха представени основните насоки на Министерството на образованието и науката за пилотно внедряване на дуалната форма във висшето образование, която цели по-тясно обвързване на университетите с реалните потребности на пазара на труда. Проф. Костадинов запозна областния управител с предстоящите стъпки в рамките на процедурата "От висше образование към заетост“ по Програма "Образование“ 2021–2027 г., която предвижда участие на пет висши училища в страната.

Акцент в дискусията беше поставен върху възможностите пловдивските университети да се включат в следващи етапи на инициативата, като разработят нови учебни планове, съчетаващи академично обучение с практическа подготовка в реална работна среда. Двамата обсъдиха и ключовата роля на работодателите, които ще участват в изготвянето на програмите, осигуряването на практики и последваща реализация на студентите.

Проф. Янчева подчерта, че Пловдив е водещ образователен и икономически център, което създава отлични предпоставки за успешно партньорство между университети и бизнес. Тя изрази готовност Областна администрация – Пловдив да съдейства за координацията между институциите и заинтересованите страни. Проф. Янчева припомни, че Пловдивска област отчита едни от най-добрите резултати в сферата на професионалното образование в средните училища. В момента над 115 фирми в Пловдив работят в партньорство с ученици, осигурявайки им практическо обучение и възможности за реализация в местната индустрия.

Двамата се обединиха около разбирането, че въвеждането на дуално обучение във висшето образование ще допринесе за по-лесен преход от обучение към заетост, по-висока конкурентоспособност на младите специалисти и по-добро съответствие между образователната система и нуждите на бизнеса.

По време на срещата проф. Константинов съобщи, че е провел работна среща и с ръководителя на Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност от биомасата  проф. д-р Петър Мандалиев. Центърът е създаден по проекта ELEMENT с подкрепата на Министерството на образованието и Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. Двамата са коментирали актуалните проекти и разработки, по които работи центъра. Основно те са свързани с опазване на околната среда, намаляване на замърсителите и ефективно използване на ресурсите. Една от първите успешни разработки е старта на първото съоръжение в България за четвъртично пречистване на води в ПСОВ-Бенковски, позволяващо чрез специален филтър отстраняването на лекарства, хормони, козметика, пестициди и микропласмаса.







