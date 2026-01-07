ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Областният управител и МОН обсъждат модел за дуално обучение във висшето образование в Пловдив
По време на разговора бяха представени основните насоки на Министерството на образованието и науката за пилотно внедряване на дуалната форма във висшето образование, която цели по-тясно обвързване на университетите с реалните потребности на пазара на труда. Проф. Костадинов запозна областния управител с предстоящите стъпки в рамките на процедурата "От висше образование към заетост“ по Програма "Образование“ 2021–2027 г., която предвижда участие на пет висши училища в страната.
Акцент в дискусията беше поставен върху възможностите пловдивските университети да се включат в следващи етапи на инициативата, като разработят нови учебни планове, съчетаващи академично обучение с практическа подготовка в реална работна среда. Двамата обсъдиха и ключовата роля на работодателите, които ще участват в изготвянето на програмите, осигуряването на практики и последваща реализация на студентите.
Проф. Янчева подчерта, че Пловдив е водещ образователен и икономически център, което създава отлични предпоставки за успешно партньорство между университети и бизнес. Тя изрази готовност Областна администрация – Пловдив да съдейства за координацията между институциите и заинтересованите страни. Проф. Янчева припомни, че Пловдивска област отчита едни от най-добрите резултати в сферата на професионалното образование в средните училища. В момента над 115 фирми в Пловдив работят в партньорство с ученици, осигурявайки им практическо обучение и възможности за реализация в местната индустрия.
Двамата се обединиха около разбирането, че въвеждането на дуално обучение във висшето образование ще допринесе за по-лесен преход от обучение към заетост, по-висока конкурентоспособност на младите специалисти и по-добро съответствие между образователната система и нуждите на бизнеса.
По време на срещата проф. Константинов съобщи, че е провел работна среща и с ръководителя на Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност от биомасата проф. д-р Петър Мандалиев. Центърът е създаден по проекта ELEMENT с подкрепата на Министерството на образованието и Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. Двамата са коментирали актуалните проекти и разработки, по които работи центъра. Основно те са свързани с опазване на околната среда, намаляване на замърсителите и ефективно използване на ресурсите. Една от първите успешни разработки е старта на първото съоръжение в България за четвъртично пречистване на води в ПСОВ-Бенковски, позволяващо чрез специален филтър отстраняването на лекарства, хормони, козметика, пестициди и микропласмаса.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Джип остана на метър от спирка след катастрофа
11:55 / 07.01.2026
След 150 дни това пространство ще е неузнаваемо
11:39 / 07.01.2026
Пловдивски съд отказа предаване на съдебните власти в Гърция на б...
11:26 / 07.01.2026
Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал т...
11:01 / 07.01.2026
Проблеми с водата в Пловдив и региона
10:35 / 07.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
10:19 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS