ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Облагородиха и залесиха района около Гребната база в Пловдив
Днешното събитие е пример за успешно взаимодействие между бизнеса, районната администрация и общинското предприятие. Резултатът е удовлетворяващ и за участниците, и за гражданите – 18 нови дървета (ликвидамбър, лирово дърво и явор) вече допълват зеленината около Гребната база, в близост до Младежкия център – Пловдив.
Паралелно със залесяването доброволците освежиха пейките на детската площадка, която придоби обновен и приветлив вид. Тя е сред най-посещаваните и любими на децата в района.
"Днешната инициатива е продължение на целенасочените ни усилия за озеленяване на квартала," споделя Тони Стойчева, кмет на район "Западен". "Продължаваме да показваме как с малки, но последователни действия превръщаме градските пространства в по-приятни и красиви места за отдих и игра. До края на годината предвиждаме засаждане на още дървета," допълва тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Вдигнаха цената на маршрутката от Пловдив до близки села
17:25 / 31.10.2025
Нахалство без граници в Пловдив
17:10 / 31.10.2025
Пловдив почернява от полиция
15:59 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Сеч на дървета в "Западен" обостри мрежата
15:27 / 31.10.2025
Kaufland удари конкуренцията в Пловдив
15:15 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS