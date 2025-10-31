ИЗПРАТИ НОВИНА
Облагородиха и залесиха района около Гребната база в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:11
©
виж галерията
За втора година се реализира съвместна инициатива между район "Западен" и фармацевтичната компания STADA. Тя осигури 18 фиданки и организира група доброволци, които взеха участие в залесителната акция. Районната администрация определи местата, избра вида на посадъчния материал и осъществи логистиката, а теренът беше предварително подготвен от служители на ОП "Градини и паркове".

Днешното събитие е пример за успешно взаимодействие между бизнеса, районната администрация и общинското предприятие. Резултатът е удовлетворяващ и за участниците, и за гражданите – 18 нови дървета (ликвидамбър, лирово дърво и явор) вече допълват зеленината около Гребната база, в близост до Младежкия център – Пловдив.

Паралелно със залесяването доброволците освежиха пейките на детската площадка, която придоби обновен и приветлив вид. Тя е сред най-посещаваните и любими на децата в района.

"Днешната инициатива е продължение на целенасочените ни усилия за озеленяване на квартала," споделя Тони Стойчева, кмет на район "Западен". "Продължаваме да показваме как с малки, но последователни действия превръщаме градските пространства в по-приятни и красиви места за отдих и игра. До края на годината предвиждаме засаждане на още дървета," допълва тя.







