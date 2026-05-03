Днес преди обяд в страната ще има повече слънчеви часове, но около обяд облачността отново ще започне да се увеличава над по-голямата част от България. На места, главно в Източна България и планинските райони, се очакват краткотрайни превалявания от дъжд.

В следобедните часове ще се наблюдават по-съществени разкъсвания и намаления на облачността, което ще позволи временно подобрение на условията. Ще духа умерен североизточен вятър, като в югоизточните райони той временно ще се усилва до силен.

Максималните температури в страната ще бъдат между 11° и 16°, като в Пловдив се очаква около 13°.

Над планинските райони облачността ще бъде значителна, като на много места ще има валежи. Над 1200 метра те ще са от сняг, а под тази височина – от дъжд. По-продължителни валежи се очакват в Източните Родопи, Странджа и Сакар.

Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, а на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, но по южното крайбрежие ще се задържи по-често значителна, като на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще достигат между 12° и 14°. Температурата на морската вода е около 12°, а вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

Месец май започва с по-хладно и нестабилно време, характерно за пролетния сезон. Очакват се чести промени в облачността, краткотрайни валежи и променливи температури. Постепенно към средата на месеца се очаква по-устойчиво затопляне и повече слънчеви дни.