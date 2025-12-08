ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърди предмети
Около 23.30 ч. дежурен автопатрул бил насочен към адреса заради постъпил сигнал от телефон 112 за буйстващ обитател, който хвърлил през терасата си твърди предмети и нанесъл щети по паркиран автомобил.
Извършителят, криминално проявен и осъждан, е задържан в районното управление. Срещу него е образувано бързо производство за увреждане на чуждо имущество – престъпление по чл. 216 от НК.
Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.
