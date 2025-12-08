Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърди предмети

© Plovdiv24.bg На сигнал за нарушение на обществения ред в жилищен блок в район "Източен“ в Пловдив се отзовали късно снощи служители от Шесто РУ.



Около 23.30 ч. дежурен автопатрул бил насочен към адреса заради постъпил сигнал от телефон 112 за буйстващ обитател, който хвърлил през терасата си твърди предмети и нанесъл щети по паркиран автомобил.



Извършителят, криминално проявен и осъждан, е задържан в районното управление. Срещу него е образувано бързо производство за увреждане на чуждо имущество – престъпление по чл. 216 от НК.



Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.