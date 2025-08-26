Обидни и нецензурни думи към семейство с малко дете в Пловдив

© Пловдивчанин бе задържан за нарушение на обществения ред в неделя.



Около 22.30 ч. екип на Първо РУ се отзовал на сигнал, че в пресечка на ул. "Димитър Талев“ мъж във видим нетрезво състояние отправя обидни и нецензурни думи към семейство с малко дете.



Извършителят, на 57 години, е отведен в районното управление за едно денонощие и му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.