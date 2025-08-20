ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обичан арменски свещеник си тръгна от Пловдив
Отец Мурадян бе удостоен с почетен знак на Пловдив с решение на Общинския съвет в началото на 2025 г. Предложението на Инициативен граждански комитет беше прието с пълно единодушие от пловдивските общински съветници
От 2014 година Храч Мурадян служи като пловдивски арменски свещеник в храм "Сурп Кеворк". През 2015 служи и като архирейски наместник на Арменската епархия за цяла България. Две години е бил духовник в арменската армия.
Храч Мурадян е завършил духовната семинария в Ечмиядзин и е получил дяконски сан (саргавак). Работил е в архитектурния отдел на Св. Престол в Ечмиадзин, бил е секретар на Католикос Карекин II.
"Преди заминаването му от България искам да изразя своята искрена признателност и респект към Ter Hrach Muradyan за всичко, което беше направено през тези 12 години в името на духовните, културните и човешките ценности, и значението на арменската общност в Пловдив! Уважаеми отец Мурадян, пожелавам на Вас и семейството Ви здраве, благословени и благодатни дела и на новото място! "Където и да отиде човек, ако носи светлина в сърцето си, огрява и другите."" - каза общинската съветничка д-р Веселка Христамян по повод отпътуването на отец Храч Мурадян.
