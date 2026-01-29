© Plovdiv24.bg Съветниците от ОбС Пловдив гласуваха с 46 гласа "за" и нито един "против" и "въздържал се" приемането на дарение на имот с площ 955 кв. м., предназначен за второстепенна улица в район "Северен". Става въпрос за терен на улица "Брезовско шосе", предава репортер на Plovdiv24.bg.



С решението е одобрено сключване на договор за дарение между община Пловдив и фирма “Пловдив риъл истейт" ЕООД.



Данъчната оценка на имота е 16 253 евро. Парцелът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Теренът вече е отреден и е с право на преминаване, върху него няма наложени тежести или възбрани.



