ОбС разреши приемане на дарение на частен имот за нова улица в "Северен"
Автор: Диана Бикова 16:34Коментари (0)668
© Plovdiv24.bg
Съветниците от ОбС Пловдив гласуваха с 46 гласа "за" и нито един "против" и "въздържал се" приемането на дарение на имот с площ 955 кв. м., предназначен за второстепенна улица в район "Северен". Става въпрос за терен на улица "Брезовско шосе", предава репортер на Plovdiv24.bg.

С решението е одобрено сключване на договор за дарение между община Пловдив и фирма “Пловдив риъл истейт" ЕООД.

Данъчната оценка на имота е 16 253 евро. Парцелът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Теренът вече е отреден и е с право на преминаване, върху него няма наложени тежести или възбрани.








Статистика: