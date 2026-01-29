ОбС Пловдив заседава при закрити врати за участие в търг

© Общинските съветници ще обсъждат при закрити врати предложение на кмета Костадин Димитров относно участие на Община Пловдив в публична продан. Става въпрос за имот с площ 449 кв. м. на ул. "Трайчо Китанчев" №2 в район "Централен". Точката е внесена в извънреден порядък и по предложение на председателския съвет е включена в дневния ред на днешната сесия, предава репортер на Plovdiv24.bg.



На закритото заседание общинските съветници трябва да определят размера на наддавателното предложение. Непубличното обсъждане се налага с цел опазване на интересите на община Пловдив като участник в предстоящата публична продан и несъздаване на потенциална възможност за конкурентно предимство за останалите участници в конкретната публична продан, тъй като информацията относно наддавателното предложение не може да бъде предоставена преди провеждането на търга.