ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|ОПГ-то с хилядите пари менте получи истинско правосъдие
През юли 2025 на ОПГ-то бе повдигнато обвинение, че от 03.12.2024 г. до 22.07.2025 г. в Пловдив са прокарвали в обръщение подправени парични знаци, евро и долари и държане на неистински български левове.
В обменни бюра в гр. Пловдив и региона и в игрални зали те са пласирали около 2000 евро и 16 900 долара.
Интересното бе, че банкнотите бяха с високо качество, което ги прави трудни за разпознаване. Въпреки това банкнотата от 100 лева бе нескопосано направена вместо Алеко Константинов на нея бе изписано Константин Алеков, визията на писателя бе неавтентична, а също така бяха объркани годините на раждането и смъртта.
Вчера ОПГ-то се изправи пред Окръжен съд Пловдив.
Соченият за тартор руски гражданин Амин Алиханов бе осъден на 3 години условно с изпитателен срок 5 години и 3 години пробационни мерки.
Юлиян Атанасов бе осъден на 1 г. и 6 м. лишаване от свобода при първоначален общ режим
Рамазан Ариф получи наказание от 2 години условно с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки.
Троянка Атанасова също получи условно наказание 2 години с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки.
Георги Борисов се размина с 2 години условно с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки
Милка Милкова бе осъдена на 2 години условно с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив отбеляза 148 години от своето Освобождение
11:31 / 16.01.2026
Важно съобщение за плащането на данъци за автомобили и бизнес в П...
10:59 / 16.01.2026
Нина Николина представя "Кръстопът на културите" в Пловдив
10:01 / 16.01.2026
Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
09:00 / 16.01.2026
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете...
08:44 / 16.01.2026
Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
18:05 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS