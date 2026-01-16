ИЗПРАТИ НОВИНА
ОПГ-то с хилядите пари менте получи истинско правосъдие
Автор: Ивет Калчишкова 11:57
© Plovdiv24.bg
Шестимата обвиняеми за пласиране на фалшиви пари в Пловдив сключиха споразумение с прокуратурата и получиха своите присъди, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 

През юли 2025 на ОПГ-то бе повдигнато обвинение, че от 03.12.2024 г. до 22.07.2025 г. в Пловдив са прокарвали в обръщение подправени парични знаци, евро и долари и държане на неистински български левове. 

В обменни бюра в гр. Пловдив и региона и в игрални зали те са пласирали около 2000 евро и 16 900 долара.

Интересното бе, че банкнотите бяха с високо качество, което ги прави трудни за разпознаване. Въпреки това банкнотата от 100 лева бе нескопосано направена вместо Алеко Константинов на нея бе изписано Константин Алеков, визията на писателя бе неавтентична, а също така бяха объркани годините на раждането и смъртта.

Вчера ОПГ-то се изправи пред Окръжен съд Пловдив.

Соченият за тартор руски гражданин Амин Алиханов бе осъден на 3 години условно с изпитателен срок 5 години и 3 години пробационни мерки.

Юлиян Атанасов бе осъден на 1 г. и 6 м. лишаване от свобода при първоначален общ режим

Рамазан Ариф получи наказание от 2 години условно с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки.

Троянка Атанасова също получи условно наказание 2 години с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки.

Георги Борисов се размина с 2 години условно с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки

Милка Милкова бе осъдена на 2 години условно с изпитателен срок 4 години и 2 години пробационни мерки.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

