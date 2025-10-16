ЗАРЕЖДАНЕ...
|Апелативният съд не пусна от ареста един от обвинените за фалшиви пари в Пловдив
През юли на шестима граждани ( Амин Алиханов, а останалите участниците са Юлиян Атанасов, Рамазан Ариф, Георги Борисов, Милка Милкова и Троянка Атанасова) бе повдигнато обвинение за това, че за периода от 03.12.2024 г. до 22.07.2025 г. в Пловдив са участвали в организирана престъпна група, образувана с цел да върши престъпления – прокарване в обръщение на подправени парични знаци, евро и долари и държане на неистински български левове.
В обменни бюра в гр. Пловдив и региона и в игрални зали те са пласирали около 2000 евро и 16 900 долара.
Преди дни пред Апелативния съд Пловдив защитата на обвиняемия Рамазан Ариф настоя за промяна на мярката за неотклонение от "задържане под стража“ в по-лека, като подчерта, че продължителното му пребиваване в ареста вече не изпълнява целите на закона и на наказателното производство.
Адвокатът на Ариф Кристиян Манахилов посочи, че тримесечният престой в ареста не бива да се превръща в предварително изпълнение на ефективно наказание лишаване от свобода.
По думите му задържането вече е изиграло своята роля в превантивен и поправителен аспект, а целите на закона могат да бъдат постигнати и чрез по-лека мярка.
"Когато човек, който никога не е имал досег със закона, прекара три месеца между четири стени, по 23 часа на ден, той много добре осъзнава тежестта на случилото се и си вади поука“, заяви защитникът.
По думите му обвинението за опасност от ново престъпление е хипотетично, тъй като разследването вече е напреднало и голяма част от доказателствата са събрани още преди повдигане на обвиненията.
"При този етап на процеса няма как обвиняемият да повлияе на свидетели или да осуети разследването“, посочи той.
Адвокатът обърна внимание и на семейни обстоятелства. Именно, че след смъртта на баща си Рамазан Ариф е поел грижите за семейството, включително за болната си майка и съпругата си.
От своята страна Апелативните магистрати потвърдиха вече наложеното от Окръжен съд постоянно задържане.
