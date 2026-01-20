ОД МВР Пловдив: Аварията е отстранена

© Отстранена е аварията, довела до прекъсване на електрозахранването в сектор "Пътна полиция" и днес халето за идентификация и регистрация на МПС работи в нормален режим. Това съобщиха преди минути от пресцентъра на Областната дирекция на министерството на вътрешните работи в Пловдив.



Вчера бяха възпрепятствани административните услуги по регистрация и отчет на МПС в пловдивския сектор "Пътна полиция“.



Заради възникнала авария в електрозахранването бяха преустановени дейностите в халето на сектор "Пътна полиция“ на ул. "Напредък“ 2 в Пловдив, свързани с идентификация и регистрация на МПС. Сега вече проблемът е отстранен.



