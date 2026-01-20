ЗАРЕЖДАНЕ...
|ОД МВР Пловдив: Аварията е отстранена
Вчера бяха възпрепятствани административните услуги по регистрация и отчет на МПС в пловдивския сектор "Пътна полиция“.
Заради възникнала авария в електрозахранването бяха преустановени дейностите в халето на сектор "Пътна полиция“ на ул. "Напредък“ 2 в Пловдив, свързани с идентификация и регистрация на МПС. Сега вече проблемът е отстранен.
