Няма пострадали от катастрофата с преобърнатия микробус в "Северен"

Днес следобед в северната част на Пловдив е станало пътнотранспортно произшествие, за което Plovdiv24.bg научи от свои източници. Инцидентът е регистриран на бул. "България", в близост до хотел "Санкт Петербург".



По предварителни данни микробус се е ударил в задната част на лек автомобил, след което се е обърнал странично на пътното платно. В резултат на удара превозното средство е останало на една страна и затруднява движението в района.



За щастие при катастрофата няма пострадали. Алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни. Произшествието е с материални щети и е обработено по административен ред, съобщиха от МВР-Пловдив.