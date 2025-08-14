ЗАРЕЖДАНЕ...
Няма пострадали от катастрофата с преобърнатия микробус в "Северен"
По предварителни данни микробус се е ударил в задната част на лек автомобил, след което се е обърнал странично на пътното платно. В резултат на удара превозното средство е останало на една страна и затруднява движението в района.
За щастие при катастрофата няма пострадали. Алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни. Произшествието е с материални щети и е обработено по административен ред, съобщиха от МВР-Пловдив.
