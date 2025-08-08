ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Няма край тази гледка в центъра на Пловдив
"Драга редакция, моля да информирате, когото трябва, че има счупено предпазно стъкло от красивата иначе ограда от южната страна на централна поща.
Цяла седмици хиляди хора, а вероятно сред тях и отговорни фактори от общината, са минали оттам. Е, как пък никой не е видял спуканото стъкло? Никаква ли гражданска чувствителност не е останала у пловдивчани? Защо трябва да пишем до медиите, за да реагират институциите?
Кой ще понесе отговорността, ако стане инцидент? Това напукано стъкло може да се пръсне на хиляди парченца и да се забие в очите на минаващо оттам дете или на седнал да си почине на близката пейка човек. Колко му е някой невъздържан тийнейджър да го ритне и да полети надолу в дупката?
Крайно време е всеки да си върши работата!".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
Aнонимен
преди 53 мин.
0
преди 1 ч. и 24 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Депутат от "Възраждане": Поредната измама в Пловдив!
10:10 / 08.08.2025
Мизерници от Пловдив: Селяндурката си изхвърли цял топ хартия, а ...
10:02 / 08.08.2025
Шефът на борсата в Първенец: Търговци се притесняват да не се уве...
09:07 / 08.08.2025
Лекар от Пловдив: Псориазисът не е само кожен проблем, а системно...
21:23 / 07.08.2025
Обсъждат по-ниски цени на билетите в градския транспорт на Пловди...
20:41 / 07.08.2025
Сензационна оферта за 5,77 лв за 6 месеца в градския транспорт на...
17:02 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS