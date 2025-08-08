© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg сигнализира за голям проблем, на който никой не обръща внимание, въпреки че е в супер центъра на Пловдив.



"Драга редакция, моля да информирате, когото трябва, че има счупено предпазно стъкло от красивата иначе ограда от южната страна на централна поща.



Цяла седмици хиляди хора, а вероятно сред тях и отговорни фактори от общината, са минали оттам. Е, как пък никой не е видял спуканото стъкло? Никаква ли гражданска чувствителност не е останала у пловдивчани? Защо трябва да пишем до медиите, за да реагират институциите?



Кой ще понесе отговорността, ако стане инцидент? Това напукано стъкло може да се пръсне на хиляди парченца и да се забие в очите на минаващо оттам дете или на седнал да си почине на близката пейка човек. Колко му е някой невъздържан тийнейджър да го ритне и да полети надолу в дупката?



Крайно време е всеки да си върши работата!".