Главен инспектор Владислав Славчов е новият началник на сектор "Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Пловдив. Той поема поста на гл. инсп. Петър Тосков, който преди дни излезе в пенсия след три десетилетия служба, съобщиха от пресцентъра на институцията за Plovdiv24.bg

Главен инспектор Славчов е роден на 12 декември 1982 г. в Перник. Завършил е висшето си образование в Академията на МВР през 2005 г., специалност "Пожарна и аварийна безопасност“, с образователно-квалификационна степен "бакалавър“, а през 2011 г. придобива и степен "магистър“ по същата специалност. Професионалният му път в системата на МВР започва на 1 ноември 2005 г., когато е назначен на длъжност инструктор в Трета районна служба "Пожарна и аварийна безопасност“ – Пловдив. През годините последователно заема различни експертни и ръководни длъжности в структурите на пожарната в Пловдив, натрупвайки значителен професионален опит в областта на превантивната и контролната дейност.

В периода 2013 г.- 2024 г. е началник на група в Четвърта районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.
Гл. инсп. Владислав Славчов
От септември 2024 г. заема ръководната длъжност началник на група "Превантивен контрол и превантивна дейност“ в сектор "Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Пловдив. 

Припомняме, че преди няколко месеца след 31 години служба по нов житейски път пое главен инспектор Димитър Бришимов - дългогодишен началник на сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност". Постът беше поверен на гл. инсп. Божил Тодоров.