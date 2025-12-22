ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
Главният прокурор благодари на магистратите от Апелативна прокуратура-Пловдив за постигнатите резултати и висок професионализъм в работата им и поздрави новия административен ръководител Тихомир Стоев. Борислав Сарафов подчерта, че българската прокуратура е стожер на държавността и нормалността и работи отговорно, коректно и безпристрастно за постигане на справедливост.
Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, поздрави Тихомир Стоев за встъпването в длъжност и му пожела успешна работа.
Апелативният прокурор Тихомир Стоев обяви, че негови приоритети ще бъдат приключване в срок на разследванията по досъдебните производства, създаване на колегиална среда и продължаване на доброто взаимодействие с органите на МВР и другите институции при противодействие на престъпността, както и утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата.
Новият апелативен прокурор на Пловдив има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Велико Търново и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Завършил е "Право“, има магистратура по "Психология“.
