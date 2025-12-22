ИЗПРАТИ НОВИНА
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20
Днес новият административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев встъпи официално в длъжност в присъствието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, прокурори от АП-Пловдив и административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали и Пазарджик. 

Главният прокурор благодари на магистратите от Апелативна прокуратура-Пловдив за постигнатите резултати и висок професионализъм в работата им и поздрави новия административен ръководител Тихомир Стоев. Борислав Сарафов подчерта, че българската прокуратура е стожер на държавността и нормалността и работи  отговорно, коректно и безпристрастно за постигане на справедливост.  

Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, поздрави Тихомир Стоев за встъпването в длъжност и му пожела успешна работа.

Апелативният прокурор Тихомир Стоев обяви, че негови приоритети ще бъдат приключване в срок на разследванията по досъдебните производства, създаване на колегиална среда и продължаване на доброто взаимодействие с органите на МВР и другите институции при противодействие на престъпността, както  и утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата.

Новият апелативен прокурор на Пловдив има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Велико Търново и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Завършил е "Право“, има магистратура по "Психология“.







Не зная от къде го бяха докарали стария шеф на АП Пловдив с прякора майор Деянов и бивш МВР кадър. Прекратяваше поголовно и без едно обяснение и един събран документ преписките за незаконното презастрояване на Пловдив. Все едно няма груби нарушения на закона, етажи в повече и пр. Хиляди и стотици хиляди потърпевши за да спечели една фирма или да не пострада някой местен кадър. Ей заради такива доверето в прокуратурата не е и 5%
