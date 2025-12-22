© виж галерията Днес новият административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев встъпи официално в длъжност в присъствието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, прокурори от АП-Пловдив и административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали и Пазарджик.



Главният прокурор благодари на магистратите от Апелативна прокуратура-Пловдив за постигнатите резултати и висок професионализъм в работата им и поздрави новия административен ръководител Тихомир Стоев. Борислав Сарафов подчерта, че българската прокуратура е стожер на държавността и нормалността и работи отговорно, коректно и безпристрастно за постигане на справедливост.



Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, поздрави Тихомир Стоев за встъпването в длъжност и му пожела успешна работа.



Апелативният прокурор Тихомир Стоев обяви, че негови приоритети ще бъдат приключване в срок на разследванията по досъдебните производства, създаване на колегиална среда и продължаване на доброто взаимодействие с органите на МВР и другите институции при противодействие на престъпността, както и утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата.



Новият апелативен прокурор на Пловдив има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Велико Търново и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Завършил е "Право“, има магистратура по "Психология“.