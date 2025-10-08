ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Новият разузнавателен дрон в България излита от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:20Коментари (0)157
©
виж галерията
Откъде излита новият български военен разузнавателен дрон "Терес"? От лабораториите на Техническия университет – филиал Пловдив. Умовете на най-добрите учени, преподаватели, докторанти и дори студенти от висшето учебно заведение са в основата на новото разузнавателно средство на българската армия. Според доцент д-р инж. Християн Панайотов (заместник директор на Техническия университет – филиал Пловдив) е логично точно в Пловдив да бъде създаден новият безпилотен самолет.

"Защото Пловдив има близо 60-годишна традиция в разработването и производството на военни безпилотни летателни апарати и ние продължаваме тази дейност. През последните десетина години създавахме реактивните мишени, а производството им бе във фирмата "Телесис", чийто управител е нашият колега главен асистент д-р Стоян Аврамов. Точно той формулира задачата: можем ли на базата на опита в нашата катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии" да разработим безпилотен самолет от тактически тип за наблюдение и разузнаване. Отговорът ни беше: можем."

Качествата на "Терес"

Българският разузнавателен дрон по нищо не отстъпва на подобните летателни апарати, произведени в САЩ, Европа, Израел, Китай, Иран. Новият безпилотник има продължителност на полета до 5 часа, може да достигне височина 4500 метра, тежи около 50 кг., има разпереност на крилете 4 метра, снабден е с оборудване за наблюдение на земната и морската повърхност във видимия, инфрачервения и радио-дипазон. Двигателят е бензинов. Може да облита площ с радиус над 100 километра.

Стойността на сделката между Министерството на отбраната и сдружението на компаниите "Телесис" и "Контракс" е около 9 млн. лева без ДДС, като целта е за тези пари да се разработят и произведат общо 6 машини и наземни станции за управление и оборудване.

И все пак дали изборът на "Терес" не е емоционален, защото той е български? Доцент д-р Християн Панайотов дава категоричен отговор и на този въпрос: "Има достатъчно достъпна информация за сравнение. Заявката на Министерството на отбраната е направена чрез обществена поръчка. Параметрите на безпилотния самолет са публикувани, те не са секретни. Като съотношение цена/качество "Терес" е конкурентен, защото именно той спечели търга. Нещо повече, той бе приет без забележки и вече е на въоръжение. С една дума "Терес" е конкурентен. Той е избран не по емоционални съображения, защото е произведен от български фирми и разработен от български учени и специалисти.

Избран е, защото най-добре отговаря на нуждите на армията ни. "Терес" отговаря на изискванията и има най-добра цена." "Кръстникът" му е гл. ас. Стоян Аврамов. Терес е името на тракийски цар, но е и съкращение /от английски език/ - TElesys REeconnaissance and Surveillance , което в превод означава Телесис , разузнаване и наблюдение.

Накъде ще се развиват

Ако имаме възможност да вложим в безпилотните летателни апарати най-съвременни и доста скъпи сензори като камери, инфрачервени сензори, радари, радиоапаратура, навигационна апаратура, тогава ще имаме най-доброто в света. Но зависи от възможността на армията ни да задели толкова средства. Обикновено този тип скъпо оборудване могат да си го позволят богатите държави. Има обаче и ограничения при доставката на тези скъпи части.

Така че учените ни трябва със свои сили да намират конкурентни и ефективни решения. След като голяма част от цената на един безпилотен летателен апарат се формира от стойността на вложените в него сензори излиза, че държавите, които отделят повече средства винаги ще са по-напред.

Войната в Украйна обаче промени това схващане. България вече не изостава в съвременното дроностроене, защото все повече от висшите технологии стават ценово достъпни. Това, което виждаме в Украйна е, че с технологии, които са буквално ширпотреба, могат да се постигнат повече резултати, отколкото с утвърдените фирми, производители на военна техника. Виждаме, че в един момент военната продукция на тези утвърдени фирми се оказва неактуална, неадекватна на изискванията на съвременна война. Така че нищо не е загубено и не е "закон", че ако нямаме парите на по-богатите, няма да можем да постигнем висока бойна способност. България има учени, които са достатъчно запознати с технологиите на безпилотниците. Важно е държавата да ги подкрепя, за да реализират таланта си.

Може ли "Терес" да се използва за други цели 

Отговорът на доцент д-р инж. Християн Панайотов е: "Да, разбира се. "Терес" има двойно предназначение – ако може да се използва за разузнаване и наблюдение, спокойно може да се ползва за търсене и спасяване. В момента е популярно да се закупува услуга, а не скъпа техника. Ако не използваш често безпилотния самолет той трудно ще се изплати, ще трябват поне 5-10 години, така че по-изгодно за масовия потребител е да плаща услуга, а не продукт."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп лин...
19:50 / 08.10.2025
Бой в градския транспорт на Пловдив
19:18 / 08.10.2025
Автомобил изгоря в Пловдив
18:50 / 08.10.2025
МВР Пловдив мълчи за спецоперация в "Столипиново"
17:31 / 08.10.2025
Започва цялостно обновяване на спортна зала край Гребната база
15:22 / 08.10.2025
Шефката на "Градини и паркове": Подават фалшиви сигнали!
13:34 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Градска железница свързва индустриалните зони около Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: