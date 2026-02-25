ИЗПРАТИ НОВИНА
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфари
Автор: Диана Бикова 09:05
© Plovdiv24.bg
Новият управител на Пловдивска област проф. д-р Владислав Попов встъпва в длъжност днес. Не се предвижда публична церемония и няма да присъстват журналисти, предава Plovdiv24.bg

Владислав Попов е магистър по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия.

Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните 5 години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет - Пловдив.

Проф. д-р Владислав Попов е един от основателите на биологичното земеделие в България. Има значителен международен практически опит в над 24 държави по света чрез научно приложни проекти, обучение, разпространение и консултиране  в областите биоземеделие, агроекология и опазване на околната среда.

Роден в Кърджали през август 1967 г. Между 1987 и 1990 г. започва образованието си в Тимирязевска селскостопанска академия – Москва. Впоследствие се дипломира във Висш селскостопански институт – Пловдив като агроинженер Растителна защита и специализация по агроекология. Защитил е магистърска степен по екологично земеделие в Аграрния университет – Вагенинген, Холандия върху екологични фермерски системи. От август 2001 до октомври 2005 г. е бил редовен докторант в Университета на Западен Сидни, Австралия, Колеж по околна среда среда и земеделие.

От 1996 г. работи в Катедра “Агроекология", като от 2006 г. е доцент в катедрата и преподавател в областта на “Основи на биологичното земеделие", “Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите", “Агроекология", “Екологично фермерство".

През 2006 г. е назначен за директор на Агроекологичен център в Аграрния университет в Пловдив и като такъв организира и извежда научно-приложни проекти и програми, участва активно и в обучението на фермери, агрономи и специалисти в прилагане на методите и практиките на биологичното и устойчивото земеделие, опазване на околната среда, интегрираното селско развитие и др.

Оценител на научни проекти по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия, автор на учебник за студентите в специалност “Биологично земеделие" на Аграрен университет, член е на няколко международни организации и на екологичната мрежа на Фондация “Авалон" – Холандия, координатор по биоземеделие на проекта “Новото тракийско злато", който се осъществява в Източните Родопи.

Владислав Попов заменя на поста проф. Христина Янчева, с която са работили в Аграрния университет. До дни се очаква да станат известни имената и на новите заместник областни управители.


отново стари но златни.Учил в масква от 87 г я да си спомним кои отиваха да учат в масква и като се върнат имаха ли пагони.
