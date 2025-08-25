Нова порция пияни шофьори

© Солидно почерпен водач бе заловен вчера в село Белозем. Около 16.30 ч., при проверка на лек автомобил "Опел“, служители от РУ-Раковски установили, че 57-годишният мъж зад волана е под въздействие на алкохол над 2 промила.



Половин час по-рано около 1,9 промила дрегерът отчел при изпробването на 65-годишен шофьор, засечен в село Бачково от асеновградски полицаи.



Междувременно за управление на лек автомобил "Фиат“ с концентрация на алкохол над 1,2 промила, в ареста на РУ-Стамболийски пък попаднал 20-годишен. Нарушението му било документирано около 22.40 ч. в събота, в село Куртово Конаре. Срещу тримата извършители са започнати бързи производства.