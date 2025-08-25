ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова порция пияни шофьори
Половин час по-рано около 1,9 промила дрегерът отчел при изпробването на 65-годишен шофьор, засечен в село Бачково от асеновградски полицаи.
Междувременно за управление на лек автомобил "Фиат“ с концентрация на алкохол над 1,2 промила, в ареста на РУ-Стамболийски пък попаднал 20-годишен. Нарушението му било документирано около 22.40 ч. в събота, в село Куртово Конаре. Срещу тримата извършители са започнати бързи производства.
