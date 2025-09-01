© виж галерията Пловдив вече е готов за кино изживяване от съвсем ново ниво! В кинокомплекс Cineland Markovo Tepe ще отвори врати първият в България салон с IMAX with Laser – технология, която обещава по-ярка, по-реална и по-впечатляваща картина от всякога.



Зрителите могат да очакват:



- Изключително ярка и детайлна картина, с по-голяма резолюция, дълбок контраст и невероятен цветови спектър – точно както са го замислили режисьорите.



- Звук, който те потапя в действието, с невероятна яснота и равномерно разпределение във всяка точка на залата.



- Салон, проектиран да те обгърне, с амфитеатрално разположение на седалките и огромен екран за максимално поглъщащо преживяване.



“Това не е просто нова зала – това е нова ера за кинофеновете в Пловдив и цялата страна," казва Божидар Илиев, главен изпълнителен директор на Cineland.



С този IMAX салон Пловдив се присъединява към световната мрежа от градове, предлагащи кино изживяване, което буквално те потапя в действието – идеално за феновете на блокбъстъри и визуални спектакли.