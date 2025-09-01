ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова ера за кинофеновете в Пловдив и цялата страна
Зрителите могат да очакват:
- Изключително ярка и детайлна картина, с по-голяма резолюция, дълбок контраст и невероятен цветови спектър – точно както са го замислили режисьорите.
- Звук, който те потапя в действието, с невероятна яснота и равномерно разпределение във всяка точка на залата.
- Салон, проектиран да те обгърне, с амфитеатрално разположение на седалките и огромен екран за максимално поглъщащо преживяване.
“Това не е просто нова зала – това е нова ера за кинофеновете в Пловдив и цялата страна," казва Божидар Илиев, главен изпълнителен директор на Cineland.
С този IMAX салон Пловдив се присъединява към световната мрежа от градове, предлагащи кино изживяване, което буквално те потапя в действието – идеално за феновете на блокбъстъри и визуални спектакли.
