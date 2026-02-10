ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова битка за председател на Окръжния съд в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 13:17Коментари (0)785
© Google
Розалия Шейтанова и Иван Калибацев отново в своебразна битка за председател на Окръжния съд в Пловдив. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще изслуша двамата кандидати за председател на Окръжния съд в Пловдив на 17 март тази година.

За поста са подадени две кандидатури.

Едната на настоящия председател Розалия Шейтанова и на съдия Иван Калибацев, бивш ръководител на Районния съд в Пловдив.

Срокът за номинации изтече в началото на юли 2025 г., като впоследствие процедурата беше забавена заради решение двамата кандидати да преминат през извънредно атестиране.

Двамата са получили оценка "много добър“. Припомняме, че двамата се изправиха един срещу друг и в предишния конкурс за поста преди шест години.

Розалия Шейтанова е възпитаник на Бургаския свободен университет със специалност "Право“. Професионалният ѝ път започва през 1998 г. и изцяло е свързан със съдебната система. Кариерата ѝ стартира като младши прокурор в Районна прокуратура – Асеновград, след което работи като прокурор в същата институция. От 2003 г. е съдия в Районния съд в Асеновград, където в периода 2003–2006 г. заема и длъжността заместник-председател. От 2006 г. е съдия в наказателното отделение на Окръжния съд в Пловдив, а през 2020 г. става негов председател.

Иван Калибацев е завършил право в Югозападния университет "Неофит Рилски“ в Благоевград през 2002 г. Има близо 22 години професионален опит в съдебната система. Започва кариерата си като младши съдия в окръжните съдилища в Русе и Пловдив, а през 2005 г. става съдия в Районния съд в Пловдив. През 2009 г. е избран за председател на Районния съд в Асеновград, след което изкарва два мандата като председател на Районния съд в Пловдив. В момента заема длъжността съдия в същия съд.







