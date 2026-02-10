ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Нова битка за председател на Окръжния съд в Пловдив
За поста са подадени две кандидатури.
Едната на настоящия председател Розалия Шейтанова и на съдия Иван Калибацев, бивш ръководител на Районния съд в Пловдив.
Срокът за номинации изтече в началото на юли 2025 г., като впоследствие процедурата беше забавена заради решение двамата кандидати да преминат през извънредно атестиране.
Двамата са получили оценка "много добър“. Припомняме, че двамата се изправиха един срещу друг и в предишния конкурс за поста преди шест години.
Розалия Шейтанова е възпитаник на Бургаския свободен университет със специалност "Право“. Професионалният ѝ път започва през 1998 г. и изцяло е свързан със съдебната система. Кариерата ѝ стартира като младши прокурор в Районна прокуратура – Асеновград, след което работи като прокурор в същата институция. От 2003 г. е съдия в Районния съд в Асеновград, където в периода 2003–2006 г. заема и длъжността заместник-председател. От 2006 г. е съдия в наказателното отделение на Окръжния съд в Пловдив, а през 2020 г. става негов председател.
Иван Калибацев е завършил право в Югозападния университет "Неофит Рилски“ в Благоевград през 2002 г. Има близо 22 години професионален опит в съдебната система. Започва кариерата си като младши съдия в окръжните съдилища в Русе и Пловдив, а през 2005 г. става съдия в Районния съд в Пловдив. През 2009 г. е избран за председател на Районния съд в Асеновград, след което изкарва два мандата като председател на Районния съд в Пловдив. В момента заема длъжността съдия в същия съд.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Подменени са мантинели на важни съоръжения в Пловдив
11:03 / 10.02.2026
Костадин Димитров се срещна с новия посланик на Франция у нас
09:54 / 10.02.2026
Кражби от големи магазини в Пловдив
08:57 / 10.02.2026
Безплатни прегледи за пациенти с деменция в Пловдив
06:00 / 10.02.2026
Физическа саморазправа между четирима мъже в Пловдив
21:54 / 09.02.2026
Последна информация за фалшивите лекарства, произведени край Плов...
20:16 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS