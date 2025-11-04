Нова беда сполетя част от "Кючук Париж"

© Plovdiv24.bg ВиК авария наводни част от булевард "Александър Стамболийски“ в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Причината е аварирал водопровод.



Живеещи в района на кръстовището с улица "Асен Христофоров" коментират в социалните мрежи, че проблемът е още от вчера.



На място са изпратени екипи на водоснабдителното дружество. Районът остава без вода до остраняването на проблема. Според сайта на ВиК това ще се случи най-късно до 17,00 часа днес.



