Нова беда сполетя част от "Кючук Париж"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02
© Plovdiv24.bg
ВиК авария наводни част от булевард "Александър Стамболийски“ в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Причината е аварирал водопровод.

Живеещи в района на кръстовището с улица "Асен Христофоров" коментират в социалните мрежи, че проблемът е още от вчера.

На място са изпратени екипи на водоснабдителното дружество. Районът остава без вода до остраняването на проблема. Според сайта на ВиК това ще се случи най-късно до 17,00 часа днес.








