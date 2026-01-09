ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов високотехнологичен метод за проследяване на заболявания вече e достъпен в Пловдив
ПЕТ/КТ дава възможност за ранно откриване на различни заболявания, като осигурява висока чувствителност и специфичност. Чрез него лекарите могат по-точно да определят стадия на заболяването, да проследят ефекта от лечението и да намалят необходимостта от допълнителни изследвания.
Особено полезно е при онкологични заболявания като рак на бял дроб, гърда, лимфоми, стомашно-чревен тракт, меланом, както и при тумори на глава и шия, щитовидна жлеза, шийка на матката, яйчници, саркоми и урогенитални тумори. ПЕТ/КТ се прилага също при метастази с неизвестно първично огнище, при повишени туморни маркери без ясна локализация, както и при неврологични и други сложни системни заболявания.
Процедурата започва с венозно приложение на 18F-FDG, белязана глюкоза, която се натрупва в клетките за около час. Самото сканиране отнема между 20 и 30 минути, а цялата процедура продължава от три до пет часа. Резултатите са готови в рамките на три до четири работни дни.
ПЕТ/КТ диагностиката в УМБАЛ "Свети Георги“ осигурява надеждни и точни резултати, които подпомагат навременното лечение и правилния избор на терапия за всеки пациент.
