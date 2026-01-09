Нов високотехнологичен метод за проследяване на заболявания вече e достъпен в Пловдив

© В База II на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив вече работи последно поколение ПЕТ/КТ скенер на Siemens, който комбинира позитронно-емисионна томография и компютърна томография. Това съвременно оборудване позволява диагностика още на клетъчно ниво, което прави изследването високо прецизно и надеждно.



ПЕТ/КТ дава възможност за ранно откриване на различни заболявания, като осигурява висока чувствителност и специфичност. Чрез него лекарите могат по-точно да определят стадия на заболяването, да проследят ефекта от лечението и да намалят необходимостта от допълнителни изследвания.



Особено полезно е при онкологични заболявания като рак на бял дроб, гърда, лимфоми, стомашно-чревен тракт, меланом, както и при тумори на глава и шия, щитовидна жлеза, шийка на матката, яйчници, саркоми и урогенитални тумори. ПЕТ/КТ се прилага също при метастази с неизвестно първично огнище, при повишени туморни маркери без ясна локализация, както и при неврологични и други сложни системни заболявания.



Процедурата започва с венозно приложение на 18F-FDG, белязана глюкоза, която се натрупва в клетките за около час. Самото сканиране отнема между 20 и 30 минути, а цялата процедура продължава от три до пет часа. Резултатите са готови в рамките на три до четири работни дни.



ПЕТ/КТ диагностиката в УМБАЛ "Свети Георги“ осигурява надеждни и точни резултати, които подпомагат навременното лечение и правилния избор на терапия за всеки пациент.