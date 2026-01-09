ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нов високотехнологичен метод за проследяване на заболявания вече e достъпен в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 21:20Коментари (0)502
©
В База II на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив вече работи последно поколение ПЕТ/КТ скенер на Siemens, който комбинира позитронно-емисионна томография и компютърна томография. Това съвременно оборудване позволява диагностика още на клетъчно ниво, което прави изследването високо прецизно и надеждно.

ПЕТ/КТ дава възможност за ранно откриване на различни заболявания, като осигурява висока чувствителност и специфичност. Чрез него лекарите могат по-точно да определят стадия на заболяването, да проследят ефекта от лечението и да намалят необходимостта от допълнителни изследвания.

Особено полезно е при онкологични заболявания като рак на бял дроб, гърда, лимфоми, стомашно-чревен тракт, меланом, както и при тумори на глава и шия, щитовидна жлеза, шийка на матката, яйчници, саркоми и урогенитални тумори. ПЕТ/КТ се прилага също при метастази с неизвестно първично огнище, при повишени туморни маркери без ясна локализация, както и при неврологични и други сложни системни заболявания.

Процедурата започва с венозно приложение на 18F-FDG, белязана глюкоза, която се натрупва в клетките за около час. Самото сканиране отнема между 20 и 30 минути, а цялата процедура продължава от три до пет часа. Резултатите са готови в рамките на три до четири работни дни.

ПЕТ/КТ диагностиката в УМБАЛ "Свети Георги“ осигурява надеждни и точни резултати, които подпомагат навременното лечение и правилния избор на терапия за всеки пациент.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мирослав Боршош в Пловдив: Това е гръбнакът на българския туризъм...
17:35 / 09.01.2026
Прокуратурата изнесе официални подробности за екшъна на Скобелева...
15:22 / 09.01.2026
Ефективна присъда разплака шофьора, убил двама на пътя Пловдив – ...
15:53 / 09.01.2026
Собственик на частен имот на Бунарджика реши да си дострои къщата...
15:16 / 09.01.2026
Нови правила за електрическите тротинетки в Пловдив, 20€ глоба за...
14:35 / 09.01.2026
Правителството с важно решение в полза на Пловдив
13:21 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бюджет 2026
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: