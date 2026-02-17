ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
През целия ден пространството на търговския парк беше оживено, като хора от различни възрасти разглеждаха новите търговски обекти, пазаруваха и прекарваха време със семейството и приятелите си. Много от посетителите споделяха, че са очаквали откриването на подобен формат, който да съчетава удобство, разнообразие и лесен достъп до всичко необходимо на едно място.
Официалното откриване премина в истински празник за гостите. Организаторите бяха подготвили безплатна скара, изобилие от вино и бира, а доброто настроение беше подсилено от музикалната и фолклорна програма. Със своето участие Росица Пейчева, определяна от мнозина като любимка на народа, заедно с Танцова формация "Балканджии", допринесоха за топлата атмосфера, усмивките и емоциите по време на събитието. Техните изпълнения събраха около сцената десетки посетители и превърнаха откриването в запомнящо се преживяване.Водеща на събитието беше Веселина Бабажанкова, която създаде настроение и развесели публиката.
Eastroad Retail Park е реализиран в модерен retail park формат, който отговаря на съвременните навици за пазаруване – бързо, удобно и без излишно губене на време. Комплексът предлага внимателно подбран микс от търговски и хранителни обекти, ориентирани към ежедневните нужди на клиентите.
Сред наемателите в търговския парк са утвърдените и добре познати вериги Pepco, Tedi и Sinsay, които предлагат разнообразие от стоки за дома, семейството и модерно облекло на достъпни цени. Търговският микс е допълнен от BBQ House – Месарницата "Южен Полъх“, предлагаща качествени месни продукти и прясно приготвена скара, както и Via Trakia FOOD, където посетителите могат да открият качествени италиански хранителни стоки, подбрани продукти и вкусове, характерни за автентичната италианска кухня.
Посетителите определиха като едно от най-големите предимства на комплекса удобството при пазаруване. Форматът позволява лесен и бърз достъп до всеки обект, ясна ориентация, просторна открита среда и възможност за паркиране в непосредствена близост до магазините. Това прави Eastroad Retail Park особено подходящ за ежедневни покупки, съчетани с кратка почивка или приятна среща.
Локацията на търговския парк също допринася за неговата атрактивност, като осигурява удобен достъп както за жителите на Пловдив, така и за хората от региона. Съчетавайки функционалност, добре структуриран търговски микс и приятна атмосфера, комплексът се позиционира като практично решение за съвременния градски начин на живот.
Силният интерес още в първия ден след откриването ясно показва, че Eastroad Retail Park отговаря на реална потребност и има потенциал да се утвърди като предпочитана търговска дестинация за Пловдив и региона. Големият брой посетители, положителните реакции и празничната атмосфера са ясен знак за успешен старт и устойчиво бъдещо развитие на проекта.
