|Нов подход към проблема с водата в "Тракия"
За много семейства сутрешният душ, прането или дори миенето на съдове се превръщат в предизвикателство, а в пиковите часове водата понякога едва достига до по-високите етажи. Проблемът е толкова дълбоко вкоренен и широко обсъждан в квартала, че за мнозина вече се е превърнал в част от ежедневната рутина – макар и неприятна.
Доскоро официалните препоръки на ВиК дружеството не даваха особена надежда. Решенията, които компанията предлага, бяха ограничени до два спорни варианта: първо – поставяне на индивидуални помпи във всеки апартамент, като разходите изцяло се покриват от гражданите; или второ – изграждане на обща подкачваща помпа в мазето на блока, отново за сметка на входа. И в двата случая тежестта падаше изцяло върху жителите, без гаранция за дългосрочно и устойчиво решение.
Последната официална позиция на ВиК, разпространена от граждани в социалните мрежи, обаче бележи изненадващо и значимо изменение в досегашния им подход. За първи път дружеството заявява готовност да поеме ангажимент за инсталиране на цяла хидрофорна система с финансиране за тяхна сметка. За целта при етажната собственост на блока трябва да има единодушно съгласие, както и да бъде предоставено подходящо помещение за извършване на тази дейност.
Това предложение е безпрецедентно за квартал "Тракия“ и се възприема като първия реален признак, че институцията признава сериозността на проблема и е готова да търси по-устойчиви решения.
Макар да са поставени определени технически и организационни условия, тази нова стъпка от страна на ВиК вдъхва надежда на жителите. За мнозина тя е знак, че след години на оплаквания, жалби и обществени дискусии, промяната най-накрая започва да се случва.
За "Тракия“ това може да се окаже ключов момент към трайно подобрение в качеството на водоснабдяването и в ежедневието на хиляди семейства.
