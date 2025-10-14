ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов неприятел атакува боровите гори
Автор: Диана Бикова 13:57
След боровата процесионка нов неприятел атакува боровите гори в България. Става въпрос за кафяв боров корояд (Hylurgops glabratus), който вече унищожава паркове с иглолистните растения, алармират природозащитници.

Причината за главоломното развитие на популацията на боровия корояд се дължи на горещите лета и сравнително топлите зими последните няколко години. Ако стегне зимен студ за по-продължително време, ще се пресекат популациите. Ситуацията в момента обаче е критична, коментират експерти.

Короядът прояжда стволовете на дърветата и прави хиляди дупчици. Кората буквално се отлепя от стъблата, а мъртвите борове падат заедно с корените. Единственото спасение е засегнатите площи да се обезлесят и обеззаразят.

Засега не е ясно как кафевият боров корояд (Hylurgops glabratus) е влязъл в България и колко се е разпространил. Агроспециалисти от различни институции се опитват да намерят решение за ограничаването на засегнатите територии.







