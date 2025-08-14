Нов инцидент в Пловдив

© Plovdiv24.bg За катастрофа в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Тя е станала в северната част на града ни.



Пътнотранспортното произшествие е регистрирано на бул. "България" до хотел "Санкт Петербург".



Вследствие на удара едно моторно превозно средство е обърнато на едната си страна. Автомобилът е на пътното платно и затруднява движението в района.



По предварителни данни микробусът се е обърнал странично, след като се ударил в задната част на лек автомобил.