|Нов инцидент в Пловдив
Пътнотранспортното произшествие е регистрирано на бул. "България" до хотел "Санкт Петербург".
Вследствие на удара едно моторно превозно средство е обърнато на едната си страна. Автомобилът е на пътното платно и затруднява движението в района.
По предварителни данни микробусът се е обърнал странично, след като се ударил в задната част на лек автомобил.
