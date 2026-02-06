ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов дигитален клуб започна работа в библиотека "Иван Вазов"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:25
©
От началото на февруари в Регионална Народна Библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив функционира съвременен Дигитален клуб, който осигурява безплатен достъп до обучения, дигитални технологии и електронни услуги за всички граждани. Инициативата е насочена към повишаване на дигиталните умения и насърчаване на ученето през целия живот.

Дигиталният клуб е изграден по проект към Процедура BG-RRP-1.024 "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, за изпълнение на инвестиция C1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“.

Общата стойност на проекта възлиза на 26 547, 40 евро, а периодът на изпълнение е до 30.06.2027 г. Основната цел на проекта е да подкрепи дистанционното включване в обучение и самообучение чрез национални виртуални платформи, както и да насърчи развитието на дигитални компетентности, креативност, заетост и социално приобщаване чрез разнообразни форми на обучение и активно сътрудничество.

Дигиталният клуб разполага с осем напълно оборудвани работни станции, снабдени със съвременна компютърна техника, специализиран софтуер, интернет свързаност, мултимедийно оборудване и функционално обзавеждане. На разположение на потребителите е наставник, който оказва съдействие при работа с електронни административни услуги и насочва заинтересованите към подходящи обучения и ресурси за развитие на техните дигитални умения и квалификация.

Работното време на Дигиталния клуб е всеки делничен ден от 8:30 до 16:30 часа. Той се помещава в Обществения информационен център на РНБ "Иван Вазов“ на адрес гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки“ № 17.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Регионална Народна Библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на труда и социалната политика в качеството му на Структура за наблюдение и докладване по процедура BG-RRP-1.024 "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“.







