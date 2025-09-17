"Нощ на ангелите" 3 надмина всички досегашни издания, събра се огромна сума

© Третото издание на благотворителния фестивал "Нощ на Ангелите“ превърна Гребната база в символ на солидарността и добротворството. В рамките на три дни от 12 до 14 септември, близо 25 000 посетители се включиха в каузата, а събраната сума е впечатляваща – над 266 000 лева, които ще подкрепят шестте каузи на фондацията.



"Успяхме да съберем тази огромна сума заедно! Всичко това се случи благодарение на неуморния труд и безвъзмездна подкрепата на над 150 доброволци, 60 автори, 30 инструктори, треньори, съдии, безброй участници и изпълнители, спонсорството и подкрепата на над 90 фирми и организации и всички вас - големите сърца, които посетиха и станаха част от събитието!“ – споделиха развълнувани организаторите.



Фестивалът обедини и десетки обичани български артисти като Димитър Рачков, БТР, Михаела Филева, Веселин Маринов, Рафи, Дичо, Стефания Колева и Деян Ангелов, формация "Наздравица“, Илка Александрова и много други. Съпътстващата програмата беше пъстра и наситена - концерти, спортни турнири по футбол, баскетбол, тенис, плажен волейбол, открити тренировки, уроци по народни танци, детски работилници, театрални постановки и десетки активности, благотворителен базар и ресторант, които превърнаха фестивала в празник за цялото семейство.



Нощ на Ангелите продължава на 17 септември



Доброто не свършва с фестивалния уикенд. По традиция, на 17 септември – Деня на Вярата, Надеждата и Любовта, над 120 заведения в Пловдив и региона ще дарят процент от своя оборот за каузите на фондацията. Към тях се присъединяват и търговски обекти и онлайн магазини.



Традиционното музикално бинго водено от Стефан Лозанов, ще се състои в пивоварница “Фрикс" от 19.00 ч.



Ако по някаква причина сте пропуснали фестивала или просто вярвате в заразяващата сила на доброто, вземете приятелите си и излезте на обяд или вечеря, посещавайки някой от маркираните със стикер "Нощ на Ангелите“ обекти. Така ще станете част от благородната кауза, защото 100% от дарените ще дарят надежда и средства за лечение на три деца и две смели жени.



Към събраните средства от фестивала и заведенията ще се добави и подкрепата на десетки училища и детски градини, които се включиха в инициативата "Подари надежда вместо цвете“ на 15 септември. Миналата година тя донесе над 100 000 лв.



"Нощ на Ангелите“ вече е изградена шестгодишна традиция, която превръща Пловдив в столица на доброто. Това е събитие, което надхвърля рамките на обикновен фестивал, то е доказателство, че когато общността е обединена от една кауза, може да създава чудеса и да променя съдби.



Очакваме ви на 17 септември, за да бъдете част от празника на Вярата, Надеждата и Любовта.