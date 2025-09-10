"Нощ на Ангелите" за 6-та година превръща Пловдив в столица на доброто

© Шестото издание на "Нощ на ангелите“ предстои тази година и обещава още по-вълнуващи емоции и каузи. Събитието ще се проведе на 12, 13 и 14 септември на Гребната база в Пловдив, в зоната на и около Младежкия център.



Инициативата, организирана от група ентусиасти, обединени от каузата да правят и разпространяват добротворчество, се превърна в едно от най-значимите благотворителни събития у нас. През 2024 г. фестивалът събра почти 500 000 лева само за два дни, а тази година организаторите си поставят амбициозната цел не само да надминат този резултат, но и да го удвоят.



Програмата на фестивала ще бъде наситена и разнообразна:



Спортни събития – благотворителни турнири по футбол, баскетбол, тенис на корт, плажен волейбол, крос фит и канго джъмпс с Kangoo NT club Plovdiv.



Занимания за деца – куклен театър, аниматори, работилници, салон за красота, рисуване на лица и целодневни игри на открито.



Творчески активности – открити тренировки, уроци по народни танци, демонстрации и благотворителен базар.



Концерти с топ звезди на българската сцена, които ще бъдат "черешката на тортата“ на фестивалните вечери.



На 17 септември, в деня на Вярата, Надеждата и Любовта, почти всички заведения в Пловдив отново ще дарят част от оборота си за благородната кауза. Организаторите вярват, че с подкрепата на хиляди добри сърца събитието ще продължи да носи надежда на хора в нужда.



"Вярваме, че това, което правим има смисъл, защото го правим заедно.“ – споделят от екипа на "Нощ на ангелите“.



Със спорт, творчество, музика и много усмивки Пловдив отново ще покаже, че доброто е заразително.