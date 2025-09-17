"Нито едно дете повече" е каузата на "Капана фест" в Пловдив за 10-годишния юбилей

© Капана фест Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Никола Сивков, организатор на "Капана фест", който празнува 10-годишен юбилей.



Какво е по-интересното в това юбилейно издание на фестивала?



Основното в това издание, каузите, които застъпваме, това е кампанията "Нито едно дете повече. Ключът е любовта". Подкрепяме тяхната борба срещу деградиралия шофьорски манталитет и корупционните практики, които го подхранват ежедневно, тъй като на мен лично всеки един случай досега винаги ми е въздействал доста силно. Това, което се случи със Сияна, и при мен, и при доста хора се оказа като катализатор на нетърпимост по темата. Особено рисунката, която тя направи, тъй като много дизайнери и художници се изказаха, че това не е обикновена рисунка, а послание от по-висша сила като изобразява третото око, което вижда в бъдещето, и има дълбока символика за доста хора, смятам.



Та така се възроди изобщо идеята да вложим каквито усилия имаме в това да подкрепим тази всеобща кауза.



Програмата ни е всеобхватна и жанрова. Заложихме изцяло на български артисти, голяма част от които са ни вече и лични приятели. Така че, както се казва, истински рожден ден – 10 години "Капана Фест". Имаме хип-хоп, поп, алтернативен рок и хардкор. За всеки по нещо има в нашата програма.



10% от оборота на всички билети ще бъде дарен за деца, които са пострадали в пътно-транспортни произшествия, или имат нужда от спешно лечение, като ще бъдат посочени кампаниите официално в нашата Фейсбук страница, след като ни бъдат подадени от Николай Попов – бащата на Сияна.



Също така Държавният куклен театър и "ХаХаХа ИмПро театър", даряват своите представления по случай Деня на независимостта на 22 септември и там вече 100% от оборота ще бъде дарен за същите каузи. Отделно, на фестивала хората ще може да погледнат и да се запознаят с творчеството на Ани и Явор и на Сияна. Ще има две големи стени с принтирани техни творби – фотографии на Явор и рисунки на Сияна и Ани. Ще имаме също така демонстрации от БЧК и от "Пътна полиция" за безопасност, как е редно да се държим на пътя. Така че това е основен мотив, основната тема на фестивала.



Няма да посрещаме с фойерверки, типичните неща за един рожден ден, особено юбилей. Аз лично предпочетох да заложим на съпричастност и човешко отношение и към публиката, и към обществото. Освен платената зона, естествено, имаме си и нашата безплатна зона, която е от Базар "Капана". Редица изложители пак ще се включат, по-малко на брой, защото по-голямата част от терена е отделена за концертите, тъй като фестивалът не е базарно издание. И общо взето, това са най-важните неща за този юбилей.



Пак ще е изнесена сцената, няма да е в самия квартал "Капана", а ще бъде площад "Централен", пред Пощата?



Да. Ние вече сме традиционно на Ппощата. "Капана" го изключваме вече, защото е пълно със заведения. Както много пъти съм казвал в интервюта, това е естественият ход на събитията, просто кварталът, съответно интересът откъм наематели е голям и няма място за фестивали там.



Там имате едни малки сцени, открити, които са доста подходящи за по-малки такива изяви.



Да, но сега нашите концерти не са малки. И базарът ни със сигурност не е малък. Ние ползвахме всички улици в квартала и се пръскахме в целия периметър, и запушвахме лицата на сгради, които не функционират. Просто беше друго обстоятелство. В момента трудно може да се разминеш в час пик в квартала, камо ли да правиш изложение. Единствената сцена, останала в "Капана", е "Ядрото", но там също, около нея, е пълно със заведения и няма място за публика. И ние, ако си вдигнем там нормално сцената, тя трябва да е само за заведенията, не е за общата публика.



Но най-важното, което трябва да се каже, е, че все пак историята на квартала е свързана с това да се дава поле за изява и възможност занаятчиите да реализират своя труд. И това следва самият фестивал. Така че смятам, че изпълняваме предназначението на квартала по най-добрия начин, независимо къде се случва събитието. Тъй като важно е какво всъщност представлява събитието и какво означава историята на квартала, а не просто локацията.



А и вие показвате на самия базаточно дейността на занаятчиите от "Капана".



Да. В момента, вместо кварталът да е убежище за творци, убежище за творците е базар "Капана". Просто самите творци няма как да си позволят наемите в квартала, те са изключително високи. То това е нормално. Нещо, като "Капана" като стане популярно, то просто бива обект на интерес на платежоспособни съдържатели на заведения. Някои от тях – хубави, други – не, но това е .



Нека да уточним. И четирите ли вечери, от 18 до 21 август, ще са с билети, платен вход?



Всичките вечери са с билети и всичките ще бъдат обвързани с дарения. Дълги години фестивалът беше безплатен, поради възможноста да се работи с големи спонсори. В момента няма как да си набавим финансиране, за да го поддържаме това нещо безплатно, защото разходът не е никак малък. За сметка на това пък сме пуснали приятелска цена на билета, която е 35 лева. Като сложиш и даренията, които ще направим от този билет, на всеки един човек, който ходи редовно по фестивали и има бизнес ориентация и финансова култура, му става ясно, че този билет е просто да покрием хонорарите на музикантите и да направим дарението. Самият фестивал, самата сцена, ние не го правим за генериране на приход.



Добре. Можем ли да изброим все пак кои изпълнители ще дойдат, за да предизвикаме интереса на хората?



Четвъртък стартираме с Inkarnation и техни приятели. В петък на гости ни е клуб "Строежа" от София, с негова програма – Роби, Дара Екимова, Керана и Космонавтите, Жлъч и Тромбоби. Петък за мен е доста личен ден, много близки наши приятели – "Expectations", "Last Hope" и "10 години Удар" на Жлъч / Гена. В събота имаме "Mono and the Stereos", Mono and the Stereos, No More Many More, ALI и финал с легендарните Остава.



И на 22 имаме куклен театър, две представления –"Хитър Петър", "Болен здрав носи" и завършваме с "ХаХаХа ИмПро театър"“.



Мисля, че като за българска програма сме се постарали да не е мейнстрийм и да е интересна, така че надявам се на хората да им допадне.



А спомняте ли си как започна всичко преди 10 години?



На майтап, с една идея да възродим традицията на квартала, да съберем творци като нас, тъй като аз самият се занимавам с производство на дрехи. С моя братовчед си имаме наш бутик. И общо взето, тъй като ние ходехме по доста изложения в чужбина и се завърнахме в България, искахме и тук да има подобно нещо.



Общо взето, всичко тръгна от идеята за Базар "Капана". То от само себе си стана фестивал. Генерално "Капана Фес", самият фестивал, стартира от идеята да се съберем всички творци на едно място. Така че бих казал, че това не е обикновен фестивал, а по-скоро занаятчийски фестивал, на което ще наблегнем изцяло следващата година. Отваряме, както се казва, нова страница. Това е най-важното, което трябва да се знае за фестивала – не е просто фестивал за музика и забавления, а фестивал за събиране на хора с общи възгледи, идеи и морални ценности.



А има ли още занаятчии, които проявяват интерес и искат да намерят местенце в "Капана"?



За квартала винаги има интерес, но то е невъзможно просто. Както казах, ако примерно преди едно ателие беше 300 лева, в момента то е 1500 и нагоре. Няма как да стане просто. Аз не го казвам с някакъв упрек, защото това не е само в България, това навсякъде е така. Просто има ли интерес и публика, заведенията имат по-голяма покупателна способност и по-големи обороти, и те могат да си позволят по-големи наеми. Това е съвсем нормално. Друг е въпросът, че все още естественият подбор си върши работа. Има заведения, които според мен наистина не заслужават да са там, има такива, които заслужават. Надявам се с времето това да се отсее и ако ще е "Кварталът на заведенията", поне да бъдат наистина подбрани, стойностни и предлагащи качествена продукция. В момента бих казал, че е 50:50 положението.



Билетите за "Капана фест" вече сигурно са в продажба?



Билетите са в продажба. В Ticket Station, Grabo, Eventing, всичките платформи, така че който с която платформа си е свикнал, може да си пазарува. Даренията ще бъдат публикувани след фестивала и ще публикуваме отчет на приходите от продажби на билетите, така, че да е максимално ясно на хората, че това не се прави за пари, а се прави с някаква по-висока цел.