Автор: Цвети Тончева 13:29 13:29 12 12

Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Николай Томов, директор на Национална гимназия за сценично и екранно изкуство в Пловдив, за 12-тия Национален ученически конкурс по актьорско майсторство.



Този национален ученически конкурс по актьорско майсторство се превърна вече в традиция при вас, като организатори и домакини. Нека да кажем кога започва той и съответно малко повече за програмата на конкурса тази година!



Ами, конкурсът стартира преди 12 години, като началото беше трудно. Имаше само три стипендии, които се отпускаха от Министерството на културата по Наредбата за закрила на даровити деца. Но в последствие, при развитието на конкурса успяхме да издействаме допълнително още шест стипендии. В момента конкурсът е разделен в три направления - Драматичен театър, Куклен театър и Пантомима и невербален театър. Във всяко направление се отпускат по три стипендии от Министерство на културата. А вече трета година получаваме и още две стипендии от Община Пловдив, които решиха да подпомогнат този конкурс, като ни отпуснаха тези две стипендии. Те са за ученици от нашето училище, като експерт от общината реално ще преценява на кои участници могат да бъдат връчени стипендиите.



Това, което е позитивно е, че вече се развиват и в другите направления доста кандидати - и в Пантомима, и в Куклен театър, т.е. конкуренцията се засилва. А след като имаме по-голяма конкуренция, съответно и качеството се вдига.



Но интересът си е голям още от самото начало към този конкурс, нали така?



Разбира се, да. Дори вече от две или три години и от най-отдалечения град, в който има такава специалност - Русе, идват участници. Тази година те няма да участват в програмата, но въпреки всичко ще дойдат деца да присъстват на този национален конкурс. Защото той не е само конкуренция, а и контакти.



Най-полезното е, че тези млади хора ще имат контакти, които да продължат и след конкурса. Защото те ще се срещнат и в Академията в последствие, в театри, може би също.



Да, те това са деца с еднакви интереси. Колко училища се включват тази година в конкурса?



Всички, в които има специалност актьорско майсторство. Тя вече не е специалност, защото новият класификатор на професията е само актьорство - професията е с различните професионални направления. А пък тази година участват четири представители от четири училища в тези три направления. Общо около 60-70 деца ще се включат.



Колко дни продължава конкурсът?



Два дни е конкурсът. Той се провежда винаги в петък и в събота. Обикновено е преди Международния ден на Театъра - 27 март. Миналата година беше след този ден, тъй като 27 се падаше в четвъртък и го проведохме на 28 и 29 март.



Тази година много добре се случиха датите, защото на 21 празнуваме Международният ден на Кукления театър и в програмата на конкурса на 21-ви ще бъде конкурсната програма за Куклен театър. Ще отбележим подобаващо и Международният ден на Кукления театър.



Кажете малко повече за журито тази година!



Ние по принцип през годините винаги гледаме да бъде различно жури, от различни градове, като в последните години се ориентирахме да каним представители от НАТФИЗ. Тази година председател ще бъде доц. д-р Тея Сугарева - театрален режисьор, педагог по драматичен театър, доц. д-р Александър Манджуков- танцьор, хореограф и ръководител на програма "Театър на движението-танцов театър" в НАТФИЗ и асистент Димитър Стефанов, в сферата на Кукления театър.



Другото, което сме направили тази година е да поканим доц. Тея Сугарева и доц. Александър Манджуков предишния ден за среща с учениците при нас в училище, за да може да им бъде презентирано какви са изискванията за кандидатстване в НАТФИЗ тази година, защото от миналата година имаше промени. По този начин си партнираме с НАТФИЗ във връзка с тяхната кандидат-студентска кампания за обявяване на особеностите за кандидатстване. Между другото, ние поддържаме много добри отношения с директорите от другите училища, имаме и Сдружение на училищата по изкуства към МК. Затова ще имаме представители, т.е. ученици, които не участват в конкурса, но идват точно за тази среща и после да гледат конкурсната програма. Т.е. самите зрители, които ще бъдат, или общо участници, може би ще са над 100. Това са млади хора, които се интересуват от театър.



Много важен момент е, че всъщност включвате всички ученици от гимназията в този конкурс. Не само актьорите. За да бъдат и те съпричастни. Това са поддържащите специалности.



Да, разбира се. Затова го провеждаме в училище, тъй като имаме обособена учебна сцена, която се обслужва от специалността "Художествено осветление", реално и другите дисциплини, които обслужват всички представящи се в конкурса. Без тях не може, защото сцената ще остане тъмна. Отделно, ако има нужда от някой от костюми или някакви аксесоари, ако не си носят. Също така грим, перуки. Учениците от тези специалности ще бъдат на разположение на участниците.



Денят е неучебен, а присъствен. Но доколкото те имат желание. Ние не ги задължаваме. При нас това е по-интересното. Както и следващият петък, 27 март. Той е неучебен ден, но тъй като е национален празник на Театъра, децата участват в шествие, което традиционно го правим от много години.



Много интересно се получава и много емоционално го приемат децата.



Да, и в него се включват 100 или 120 ученика от училището. Но това предполагам, че всеки гражданин го е виждал вече.



Нещо друго интересно има ли тази година по конкурса? Или още нещо, което подготвяте?



Другото интересно е, че сме подготвили и още нещо. След конкурсната програма в събота журито има нужда от техническо време, за да определи наградените, да се направят грамоти, да се подпишат протоколите. Това е време, което отнема поне час и половина, до два. За това време сме обявили извън конкурсна програма. Тази година другите училища не изявиха желание да участват, но ние сме подготвили за всички гости представления на 10-ти клас - пантомимата "Светлина" и дипломният спектакъл на 12-ти клас, специалност "Драматичен театър" "Дубльори". Мисля, че тези, които вече няма да са на сцената, ще бъдат приятно изненадани като зрители.



Последното е дипломното представление на 12 клас, което се подготвя тази година. Те миналата година имаха изява с представлението "Глупаци", което наистина беше много атрактивно. С него ходиха по фестивали, печелиха награди. Тогава бяха 11-ти клас. С това представление те много активно се включиха в акции за подпомагане на училището в Трявна. Ние също събирахме средства да подпомагаме колегите и съучениците им.



Какво успяхте да съберете, за да ги помогнете?



В краткото време, защото то беше наистина кратко, те събираха средства, за да може да се направи ремонт на покрива на училището. Събрахме около 3500 лева.



Това са средства от децата с техните представления.



Мислите ли по въпроса да имате такъв клас по актьорско? (11:50) Или това е практически невъзможно? (11:54) Ние имаме. (11:56) Имаме всяка година, просто в различните направления.



Какъв е интересът към вашето училище?



Голям е между хора, които търсат изява със средствата на изкуството.



И това зависи от нашите изяви, които имаме през годината. Това как се представяме. Стремим се да вдигнем нивото на обучението в училище, за да бъде наистина над много доброто. Опитваме си да поддържаме атмосфера на толерантност и в същото време държим много на грамотността и развитието на интелекта във всяка посока. Защото без развит интелект не може нито актьора, нито художника.



Искате ли още нещо да кажете, да съобщите, ако нещо друго ви предстои?



Ами мога да кажа, че сигурно пак ще правим дарителска кампания, но тя ще бъде малко по-късно, пак с представления, защото ще събираме средства за ремонт на оградата на новата придобивка, която има училището. Това е една къща, предоставена ни от община Пловдив във Стария град. Но трябва да оправим нейната ограда, тъй като е много компрометирана и там ще трябват доста средства. Но това вече в последствие.



За коя къща говорите?



Ами това е точно до Синята къща, не много голяма, с дворче. Но оградата е паднала и трябва да се реставрира. Къщата е паметник на културата. Сега съм задействал всичко с НИНКН. В момента правя проект за оградата и трябва и вътре да се направи също ремонт, за да може в най-добрия случай след време там да влязат точно актьорите, тъй като тя ще бъде творчески център към НГСЕИ за актьорските специалности.



Това е много добра новина! Къщата вече ви е предоставена от общината?



Да. Трябва да прехвърля водомера и други такива административни неща. Надявам се наистина да стане и там да имаме възможност за изяви.