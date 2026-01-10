ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Гурбанов, АМТИИ Пловдив: Искаме конкурса "Орфееви таланти" да го има и след нас
От колко време вече този конкурс е международен?
Международен е от 2022 година.
Какво е важно да кажем сега? Тече срокът за приемане на заявки за участие. Нека пак да кажем какво представлява самият конкурс?
От 2024 година взехме решение да правим майсторски класове и тази година пак се пада да има такива. Програмата на конкурса е четири дни – от 4 февруари до 7 февруари включително. Първите два дни, докато тече конкурсната програма за класическо пеене, класически инструменти, поп и джаз пеене и ансамбли, през същото това време ще се провежда "Мост между поколенията – Песенният мост на Елена" - събитие, представляващо майсторски класове по народно пеене и народни инструменти.
А защо се казва така?
Ами защото това е още едно събитие, което преди няколко години покойната Елена Василева, която го е създала като фолклорна среща, избра аз да продължа като организатор. Тя се разболя тежко и така реши. И затова аз намерих начин да обединя двете събития, тъй като по това време, когато тя реши да ми го повери, аз бях направил "Орфееви таланти" и той набираше своята скорост. И тъй като аз не се занимавам само с това, реших да обединя поне събитията, които организирам, да са на едно.
Когато полагам усилия, а те са много, поне да се реализират в един период от време. Затова така го направих. Това е една уникална фолклорна среща, на която идват изпълнители от всяка фолклорна област на България.
Така например, Калинка Вълчева ще бъде представител майстор от Добруджа и ще преподава на младите таланти характерните добруджански песни. Сойка Германова, която е солистка на ансамбъл "Пирин", ще дойде от Благоевград да покаже Пиринската област. Данка Цветкова – Шуплук и Пазарджишки маниер. Ваня Вълкова, известната тракийска певица, ще показва Тракия. Анна Борисова от Северна България също ще дойде. Христина Анастасова от Странджа, както и инструменталистите, които са наши преподаватели.
И въобще, много обучители имате – видях на сайта ви.
Вечерта на 4-ти ще има голям фолклорен концерт, където всичките тези имена, които ги изброих, ще концертират на сцената на АМТИИ с Академичния народен оркестър по диригентството на Владо Владимиров. След това, на 6-и и на 7-и февруари пък се обръщат нещата, започват майсторските класове по класически инструменти, класическо пеене и поп, и джаз пеене. През това време тече фолклорната програма по народно пеене, народни инструменти и фолклорни състави в Академията. Като краят ще бъде на 7 февруари, вечерта от 18.30, ще бъде заключителният концерт и закриването на конкурса, и на цялата тази мащабна програма.
Какво трябва да направят тези, които искат да се включат в конкурса, ако още не знаят?
Тези, които искат да се включат, до 10 януари е срокът за заявки за участие в конкурса, а до 20 януари е срокът за майсторските класове, независимо дали са фолклорните или класическите. Заявките са под формата на Google формуляри, в сайта на Академията има информация в секция "Новини". Там могат да си влязат, да си подадат заявката. Там има телефони, с които, ако нещо не им е ясно, да се свържат с моите колеги, които правят организацията. И общо взето, очаква се, както всяка година, да бъде нещо много грандиозно, много голямо.
36 стипендии отново ще връчим от държавния бюджет от Министерство на културата и 36 отделни еднократни целеви помощи за реализация на майсторски класове или участие на наши талантливи деца извън България.
Право да участват имат не само студенти, а и по-малки деца?
Да, възрастовите групи на конкурса са 6 и те са от 3-годишна възраст до безкрай.
Има такси за участие, тъй като конкурсът се самофинансира. Това е един от малкото конкурси, между другото, да не кажа единственият, който няма никаква дотация – нито спонсори, нито община, нито държава. Т.е. участниците си плащат такса и от тези всички такси за участия ние плащаме хонорари на жури, плащаме наградите, които не са въобще малко. Правим го от нас за нас.
А има ли вече много записали се?
О, да, особено сега, от онзи ден, от 5 януари, когато е първият работен ден, по 100 имейла получаваме, включително и в момента. Това са заявки за участие, тъй като след крайния срок, след 10 януари, по регламент се увеличава таксата с до 20%.
Тези, които са били коректни и са спазили срока, започват да си търсят правата, да си получат графика за участие, за да знаят в кой ден са, от колко часа са. А ако има такива, които в последствие не са спазили срока, а искат да си подадат заявките, заради тях ние не можем да пуснем графика. И заради това взехме решение от тази години да има такава символична "глоба", за да може все пак да се спазват тези правила и да не ощетяваме никого.
Значи имате вече доста подадени заявки? Колко?
Към момента са около 400 заявки.
Има ли някакъв подбор все пак?
Подборът се случва в дните на конкурса. То и затова всяка зала работи от 09.00 сутринта до 21.00 вечерта, защото през нея минават над 150 участници. Направете сметка: 7 зали по 150 участници на ден.
Журито е съставено от 32 души, с международно участие тази година. Ректорът на Музикалната академия от Гданск ще бъде в журито също. То се оглавява от ректора на Академията в Пловдив, доц. д-р Жан Пехливанов. Затова много държим на компетентността на журито, да не е кой да е, защото наистина трябва много бързо и адекватно да се действа. Отделно имаме с нас е и главният държавен експерт по художествено образование, Ралица Базайтова от Министерство на културата, която следи от близо нещата, за да може всичко да е изключително прозрачно и коректно, все пак това са деца.
И колко трябва да останат в крайна сметка?
В зависимост от участниците, освен първа, втора и трета награда в четвърта възрастова група, които са едногодишни парични стипендии, и в трета целевите помощи, има за около половината от броя участници награди. Т.е. ако има в дадено направление 150 участници, ние гледаме да има поне около 60 допълнителни награди за присъдена златна, сребърна и бронзова "Лира на Орфей". Разбира се, не задължаваме журито да ги връчва – ако няма достойни кандидати, те не се връчват. Но предвид това, че участниците са адски много, ние не можем да си позволим между 150 участници в дадена група и направление да дадем само 3 награди, защото другите 147 ще бъдат много разочаровани, а това не значи, че те не могат. Затова ги поощряваме с допълнителни награди. Тази година и от Фондация за развитие на артистични таланти, Иван Фратев, ще връчи допълнителни специални парични награди за най-добрите инструменталисти и певци в конкурса.
А от кога съществува този конкурс?
От 2015 година. Миналата година отпразнувахме 10 години от създаването му. И тогава фактически направихме за първи път под моето ръководство "Мост между поколенията – Песенния мост на Елена". И така взехме решение да го правим. И живот и здраве, вече много от оперативната организация се извършва предимно от студенти, от току-що завършили студенти на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, като целта е отрано да се осигурява тази приемственост между поколенията и този конкурс. Идеята е да го има и в бъдеще, когато и нас ни няма.
Пожелавам ви го! Много благодаря за информацията.
