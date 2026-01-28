ИЗПРАТИ НОВИНА
"Независими за Пловдив": Градът се задъхва от трафик, нужни са спешни решения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:13Коментари (1)560
©
Общинските съветници от групата "Независими за Пловдив" внесоха официално питане до кмета на Община Пловдив във връзка с тежката транспортна ситуация в града и липсата на видим напредък в управлението на трафика.

Повод за питането са данни на нидерландска компания за транспортен и навигационен софтуер, според които Пловдив заема 16-о място сред градовете с най-натоварен трафик в Европа и 49-о в световен мащаб. 

Изчислено е, че жителите на града губят средно по 118 часа годишно в задръствания, а средната скорост на движение пада под 22 км/ч. В пиковите часове на места придвижването пеша се оказва по-бързо от това с автомобил.

Съветниците поставят конкретни въпроси към общинската администрация относно планираните мерки за облекчаване на трафика, наличието на график и осигурено финансиране за пълна синхронизация на светофарните уредби, както и дали се разглеждат алтернативни политики за управление на автомобилния поток, стимулиране на обществения транспорт и изграждането на буферни паркинги. 

"Пловдив е най-гъсто населеният град в страната и възможностите за разширяване на уличната мрежа са силно ограничени. Това означава, че са необходими умни решения, добра организация и ясна визия, а не само обяснения.

Хората губят десетки часове годишно в задръствания и очакват конкретни действия - със срокове, бюджети и измерими резултати", допълни Николай Гюров, председател на групата. 

От "Независими за Пловдив" подчертават, че ще настояват за публичност и прозрачност при планирането и изпълнението на мерките и ще следят внимателно отговорите на администрацията, тъй като трафикът е сред най-наболелите проблеми за пловдивчани.







Мярката е само една - ОБЩИНСКИ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ с модерна и екологична услуга, която ще накара всеки да си остави колата вкъщи. Не се харесва обаче на силно ограничени умствено, комплексирани, но пък финансово стимулирани от съселяни превозвачи общинарчета.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

