"Независими за Пловдив": Градът се задъхва от трафик, нужни са спешни решения

© Общинските съветници от групата "Независими за Пловдив" внесоха официално питане до кмета на Община Пловдив във връзка с тежката транспортна ситуация в града и липсата на видим напредък в управлението на трафика.



Повод за питането са данни на нидерландска компания за транспортен и навигационен софтуер, според които Пловдив заема 16-о място сред градовете с най-натоварен трафик в Европа и 49-о в световен мащаб.



Изчислено е, че жителите на града губят средно по 118 часа годишно в задръствания, а средната скорост на движение пада под 22 км/ч. В пиковите часове на места придвижването пеша се оказва по-бързо от това с автомобил.



Съветниците поставят конкретни въпроси към общинската администрация относно планираните мерки за облекчаване на трафика, наличието на график и осигурено финансиране за пълна синхронизация на светофарните уредби, както и дали се разглеждат алтернативни политики за управление на автомобилния поток, стимулиране на обществения транспорт и изграждането на буферни паркинги.



"Пловдив е най-гъсто населеният град в страната и възможностите за разширяване на уличната мрежа са силно ограничени. Това означава, че са необходими умни решения, добра организация и ясна визия, а не само обяснения.



Хората губят десетки часове годишно в задръствания и очакват конкретни действия - със срокове, бюджети и измерими резултати", допълни Николай Гюров, председател на групата.



От "Независими за Пловдив" подчертават, че ще настояват за публичност и прозрачност при планирането и изпълнението на мерките и ще следят внимателно отговорите на администрацията, тъй като трафикът е сред най-наболелите проблеми за пловдивчани.