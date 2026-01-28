ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Независими за Пловдив": Градът се задъхва от трафик, нужни са спешни решения
Повод за питането са данни на нидерландска компания за транспортен и навигационен софтуер, според които Пловдив заема 16-о място сред градовете с най-натоварен трафик в Европа и 49-о в световен мащаб.
Изчислено е, че жителите на града губят средно по 118 часа годишно в задръствания, а средната скорост на движение пада под 22 км/ч. В пиковите часове на места придвижването пеша се оказва по-бързо от това с автомобил.
Съветниците поставят конкретни въпроси към общинската администрация относно планираните мерки за облекчаване на трафика, наличието на график и осигурено финансиране за пълна синхронизация на светофарните уредби, както и дали се разглеждат алтернативни политики за управление на автомобилния поток, стимулиране на обществения транспорт и изграждането на буферни паркинги.
"Пловдив е най-гъсто населеният град в страната и възможностите за разширяване на уличната мрежа са силно ограничени. Това означава, че са необходими умни решения, добра организация и ясна визия, а не само обяснения.
Хората губят десетки часове годишно в задръствания и очакват конкретни действия - със срокове, бюджети и измерими резултати", допълни Николай Гюров, председател на групата.
От "Независими за Пловдив" подчертават, че ще настояват за публичност и прозрачност при планирането и изпълнението на мерките и ще следят внимателно отговорите на администрацията, тъй като трафикът е сред най-наболелите проблеми за пловдивчани.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 23 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бившият полицай, убил баба си в Пловдив, ще гние в затвора
09:57 / 28.01.2026
Спират се профилактичните прегледи и задължителните имунизации
08:37 / 28.01.2026
Агробизнесмен от Пловдив: Залага се на карта хранителният суверен...
17:18 / 27.01.2026
Къде ще спират междуградските автобуси след окончателното затваря...
20:00 / 27.01.2026
Търсят кой да организира невиждано шоу на Античния
20:11 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS