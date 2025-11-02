Неприятен инцидент с градския транспорт в Пловдив, шофьор остави дете на улицата

© Снимка: Архив Родител алармира за инцидент с автобус по линия 1 в Пловдив, при който детето ѝ бе оставено на спирката, след като вратата се затворила, докато тя се качвала в превозното средство.



Инцидентът се е случил на спирката при Сточна гара. Според разказа на родителя, тя се качила първа, а детето било непосредствено зад нея. В този момент вратата на автобуса се затворила и детето останало на спирката. Родителят започнала да вика на шофьора и да блъска по вратата, но той не реагирал и автобусът потеглил.



"Слязох на следващата спирка и тичах обратно. За щастие, една жена беше останала с детето и го успокоила. Това можеше да свърши много по-зле“, разказва родителят в своя сигнал до Plovdiv24.bg.



Номерът на автобуса е РВ5669КЕ. Родителят призовава за проверка на инцидента и обяви, че възнамерява да подаде жалба към фирмата, наела шофьора, както и към органите, отговорни за безопасността на градския транспорт.



Отговорните институции и фирмите за градски транспорт все още не са коментирали случая.