Неприятен инцидент с градския транспорт в Пловдив, шофьор остави дете на улицата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:51
Снимка: Архив
Родител алармира за инцидент с автобус по линия 1 в Пловдив, при който детето ѝ бе оставено на спирката, след като вратата се затворила, докато тя се качвала в превозното средство.

Инцидентът се е случил на спирката при Сточна гара. Според разказа на родителя, тя се качила първа, а детето било непосредствено зад нея. В този момент вратата на автобуса се затворила и детето останало на спирката. Родителят започнала да вика на шофьора и да блъска по вратата, но той не реагирал и автобусът потеглил.

"Слязох на следващата спирка и тичах обратно. За щастие, една жена беше останала с детето и го успокоила. Това можеше да свърши много по-зле“, разказва родителят в своя сигнал до Plovdiv24.bg.

Номерът на автобуса е РВ5669КЕ. Родителят призовава за проверка на инцидента и обяви, че възнамерява да подаде жалба към фирмата, наела шофьора, както и към органите, отговорни за безопасността на градския транспорт.

Отговорните институции и фирмите за градски транспорт все още не са коментирали случая.


Един мъж ли нямаше в този автобус, да го уб## този кретен.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

