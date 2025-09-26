ЗАРЕЖДАНЕ...
|Немски студент е изчезнал в Пловдив
"Търси се Levi Kiefer немец, студент по дентална медицина от Медицински университет Пловдив, 23-годишна възраст. Последно е видян около 14:00 часа на 24-ти септември в района на университета, облечен с тъмносиня тениска (марка North Face), къси тъмни дънкови панталони и светли Nike маратонки, висок 187 сантиметра. Има тъмна коса и брада като тези, показани на снимката.
Моля, ако някой го види, да се свърже с най-близкия орган на МВР или да се обади на следните телефонни номера- +359878685082/+491752093560/+491754085926"
