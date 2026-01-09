ЗАРЕЖДАНЕ...
|Неадекватен пловдивчанин тръгна да се саморазправя в закусвалня, полицията се намеси
Около 7.15 ч., чрез тел. 112, полицейско съдействие било потърсено от работник в търговския обект, след като с него влязъл във физическа саморазправа мъж във видимо неадекватно състояние.
Извършителят – 39-годишен пловдивчанин, е отведен за едно денонощие в ареста на районното управление, образувано е бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.
