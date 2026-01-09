Неадекватен пловдивчанин тръгна да се саморазправя в закусвалня, полицията се намеси

© На сигнал за нарушение на обществения ред от клиент на заведение за бързо хранене в жк "Тракия“ се отзовали служители от Пето РУ вчера сутринта. Това съобшиха от МВР - Пловдив.



Около 7.15 ч., чрез тел. 112, полицейско съдействие било потърсено от работник в търговския обект, след като с него влязъл във физическа саморазправа мъж във видимо неадекватно състояние.



Извършителят – 39-годишен пловдивчанин, е отведен за едно денонощие в ареста на районното управление, образувано е бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.