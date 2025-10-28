ИЗПРАТИ НОВИНА
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
Автор: Ивет Калчишкова 12:23Коментари (0)2638
© Plovdiv24.bg
Съдебното дело срещу земеделския производител, демонтирал 2 колчета и 24 болтчета от предпазна ограда към магистрала "Тракия", за да стигне до нивите си, продължава да се гледа от Районен съд - Пловдив.

Обвинението срещу Климент Проданов е за нанасяне на вреда на АПИ/ОПУ - Пловдив в размер на 1788 лева.

Подсъдимият сам се защитава в залата, без адвокат. Процесът протича по общия ред с разпит на всички свидетели, предава Plovdiv24.bg.

В залата днес бе изготвена експертиза от вещо лице. Оказа се, че подсъдимият Проданов не се е запознал с нея и не може да вземе становище по нея. Това доведе до отлагане на процеса за 5 декември от 9:15 часа. 

Според обвинителния акт, на 7 декември 2023 г. в землището на община Пловдив, Климент Проданов противозаконно е повредил чужди движими вещи – отрязал два броя колове и премахнал 3 броя шини с обща дължина от 12 метра, представляващи части от предпазна еластична ограничителна система, двувълнова H1 W4, на републикански път, собственост на Областно пътно управление – Пловдив при Агенция "Пътна инфраструктура“, като общият размер на причинените щети възлиза на 1788.00 лева – престъпление по чл. 216, ал. 1 НК.

По данни в обвинителния акт подсъдимият и съпругата му притежавали общо три съседни недвижими имота в землището на община Пловдив. Имотите нямали излаз на път и за да стигнат до тях, използвали полски път. През месец декември 2023 г. Агенция "Пътна инфраструктура“ чрез ОПУ – Пловдив започнала изпълнението на проект за монтиране на предпазна еластична ограничителна система на републикански път, в участъка от автомагистрала "Тракия“ до гр. Пловдив. Еластичните огради представлявали мантинели, съставени от шини, колове и крепежни елементи – болтове. При изграждането на ограничителните системи не се взимали предвид незаконни подстъпи към пътя и същите били преграждани.

На 06.12.2023г. на републиканския път в дясното платно – банкет била монтирана около 1 км. предпазна еластична ограничителна система от вида "двувълнова H1 W4“ – с което при км.*** бил преграден входът към полския път, ползван от подсъдимия, за да стигат до имотите си чрез транспортни средства. Още на същия ден подсъдимият установил преграждането на полския път, който ползвал и на 07.12.2023 г. лично демонтирал – с неустановено техническо средство – три от шините (всяка с дължина от 4.30м.) ведно с болтовете за тях, а също и срязал два от коловете на нивото на земята. 

В разговор с граждани пред залата подсъдимият не отрече вината си, но сподели, че е действал в условия на неотложност. Той изрази съмнения, че вече по съдебния процес са изхарчени повече пари, отколкото е стойността на щетата.


