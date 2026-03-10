ЗАРЕЖДАНЕ...
Назначиха новите заместник областни управители на Пловдив
Припомняме, че рокадите по върховете на държавата на различни постове от МВР до областните управи и министерства започна с назначаването на служебното правителство на Андрей Гюров. То трябва да организира изцяло предстоящите извънредни избори за Народно събрание на 19 април.
Plovdiv24.bg припомня, че след назначаването на новия областен управител Владислав Попов на 25 февруари на мястото на проф. Христина Янчева първи беше освободен главният секретар Николай Чунчуков, който още на другия ден стана заместник-кмет в районната администрация на "Източен". Постът главен секретар в Областната администрация беше поверен на Николай Аджеларов, който е експерт по държавни и общински имоти.
