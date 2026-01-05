ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Натурализацията на един новоизлюпен пловдивчанин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31Коментари (0)351
© Plovdiv24.bg
"Новоизлюпен" пловдивчанин разказва как се е натурализирал. Постът в социалните мрежи събира не само усмивки, а и много овации. Приятно четене:

Как да се преструвам на истински пловдивчанин, въпреки че пристигнах от Първомай, като разширяваха Либхер, и жена ми още простира чаршафите в градинката пред блока в "Тракия" – "да ги хване вятърът, тия сушилни много мачкат... и дай да ти го припера тоя гащеризон, бе, Гоше, бригадир си... нощна-ненонощна, хората гледат...“

Стъпка 1 – премести се от "Тракия". Знам, че е удобно, знам, че си си

все едно в Първомай, но няма как – ако искаш да минеш за пловдивчанин, трябва да живееш поне в рамките на града, нали така? Купи си апартамент в псевдоцентъра – "Кършияка" например , запиши децата в "Ботевото“ и смени номера на пасата с пловдивски. По-снобарски настроените пловдивчани ще кажат – ама това пак не е Пловдив, но ти не ги слушай, не може всички да живеят на тепето в стари сгради с високи тавани и дъбови паркети – ти не си нито Кочев, нито изестен писател, така че – за начало бива - клякай на бордюра пред някой хранителен гараж – и си гледай кефа. 

Стъпка 2 – Измисли си легенда. Основна характеристика на истинския пловдивчанин е, че е завършил истинско пловдивско училище. Гимназията в Първомай, нито е училище, нито е пловдивско, така че ти трябва добро алиби за "липсващите години“. Разправяй, като седнете на леща и лютиви чушки в столовата на Либхерчето, че си роден тука, но ваш‘те, видиш ли, заминали за Либия, ти като си бил малък, там си учил в "американски колеж“, и сега, като се върнали, като утрепали Кадафито - мама им да е*а, американска, разсипаха я тая страна, ей – и ето те и теб, обратно у дома в "Кършияка"... За достоверност може да показваш снимка на себе си на камила, като ходихте с Ленчето на Златните след сватбата – само огради кое е камилата, кое Ленчето. 

Стъпка 3 – Смени Ленчето. Любовта си е любов, Пловдив си е град и Ленчето просто не се вписва. Вярно, че беше мис Първомай 2010, вярно, че две деца износи, все едно вода от кладенеца и дини от бостана, дума не се чу, ама ако искаш да минеш спокойно по Главната, без да се червиш, ти трябва пловдивска девойка – не се притеснявай, по същество е същото като Ленчето, върши същата работа, само поддръжката е двойна, претенцията тройна и вместо да си ходи на село уикенда за зимата да прави буркани, ходи на "Хижа Здравец“ да кара ски – кога "Хижа Здравец“ стана ски курорт съм изпуснал, ама айде, то и университет в "Коматево" има, за едни ски проблеми няма да правим... 

Стъпка 4 – Върни се в Първомай. Може да ти изглежда странно, дори крайно, но това е най-добрият камуфлаж на истинския пловдивчанин. На него му е - "топло“, на него му е – "гъчкано“, на него му е – "много селяния“, затова си взима съборетина в някое безумно село и вместо да си бичи айляк в града, копа картофи на нивата, дето ти избяга и заряза и бащина къща и майчина прегръдка и три етажа с два декара двор и смесен магазин отпред... Аз ще те разбера, няма да те спирам, даже ще ти махам от тепето, всичко е суета, приятелю, всичко е парлама, тропни едно хоро, а сега!".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не...
12:31 / 05.01.2026
Обмислят качване на Бетонния мост откъм Централна гара
13:43 / 05.01.2026
Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празницит...
12:08 / 05.01.2026
Сигнал: Инвалидната тоалетна не е по желание
16:21 / 05.01.2026
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Богоявление 2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: