Наследниците на богата пловдивчанка засега няма да получат апетитни имоти в целия град

© Google Общинската служба по земеделие в Пловдив (ОСЗ) оттегли предложението за предоставяне на общински имоти, с които се удовлетворява правото на възстановяване на собственост. Наследниците на Мария Запрянова Дечева трябваше да получат над 16 декара в различни райони на града като обезщетение за отнети 14,647 дка ниви и 2 дка лозе в бившето село Прослав, сега квартал на Пловдив.



Поради невъзможност да се възстановят имотите в оказаната местност, ОСЗ - Пловдив първоначално депозира в Общинския съвет списък от 7 имота в районите "Западен", "Южен", "Северен" и "Тракия" като подходящи за замяна.



Впоследствие в ОСЗ е направено ново разглеждане на преписката и са констатирани разминавания между информацията от дирекция "Общинска собственост" на общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Документацията е изтеглена за отстраняване на несъответствията.



Както писахме, част от предвидените за възстановяване имоти са предвидени в ОУП от 2007 и 2022 г. за жилищно застрояване.