ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Наследниците на богата пловдивчанка засега няма да получат апетитни имоти в целия град
Автор: Диана Бикова 08:07Коментари (0)870
© Google
Общинската служба по земеделие в Пловдив (ОСЗ) оттегли предложението за предоставяне на общински имоти, с които се удовлетворява правото на възстановяване на собственост. Наследниците на  Мария Запрянова Дечева трябваше да получат над 16 декара в различни райони на града като обезщетение за отнети 14,647 дка ниви и 2 дка лозе в бившето село Прослав, сега квартал на Пловдив. 

Поради невъзможност да се възстановят имотите в оказаната местност, ОСЗ - Пловдив първоначално депозира в Общинския съвет списък  от 7 имота в районите "Западен", "Южен", "Северен" и "Тракия" като подходящи за замяна.

Впоследствие в ОСЗ е направено ново разглеждане на преписката и са констатирани разминавания между информацията от дирекция "Общинска собственост" на общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Документацията е изтеглена за отстраняване на несъответствията. 

Както писахме, част от предвидените за възстановяване имоти са предвидени в ОУП от 2007 и 2022 г. за жилищно застрояване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026
Над 15 000 души работят за каузата на БЧК в Пловдивска област
22:21 / 24.02.2026
Украинската общност в Пловдив отбеляза четири години от войната
20:44 / 24.02.2026
Шофьори газят зелени площи и тротоари в "Западен", антипаркинг ко...
19:36 / 24.02.2026
Търсят спешно кръводарители за дете от Пловдив
18:51 / 24.02.2026
Един от най-цитираните учени в света в областта на психиатрията и...
17:09 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Маслен нос
Зима 2025/2026 г.
Григор Димитров в турнири през 2026-а година
Състоянието на Съюза 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: