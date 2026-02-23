ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследниците претендират за нива с площ 14,647 дка, II категория, и лозе с площ 2 дка, също II категория, находящи се в землището на Пловдив - запад. Поради невъзможност да се възстановят имотите в оказаната местност, ОСЗ-Пловдив предлага същите да бъдат възстановени с наличните за възстановяване. Посочват се и конкретни терени в "Западен", "Южен", "Северен" и "Тракия" на Пловдив.
Имотите са с различна площ и категория, с предназначение "земеделска територия", като за част от тях по действащия Общ устройствен план са предвидени жилищни или смесени зони, а за други – земеделски територии с режим на превантивна защита.
В "Западен", местност "Терзиите" се посочва частен общински имот 1497 кв.м. IV категория. Съгласно предвижданията на ОУП-Пловдив от 2007 и 2022 г., за територията, в която попада актуваният имот, е предвидена устройствена зона "Жм2" (жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина зона- разновидност 2). За другия терен от 1490 кв.м., пак в "Терзиите", бивше лозе IV кат. на земята, е предвидена земеделска територия в режим на превантивна защита (обработваеми ниви, изоставени ниви).
В район "Южен" местност "Перето" теренът е с площ 4396 кв.м. За бившата нива IV категория е предвидена устройствена зона "Жм1“( жилищна зона преобладаващо застрояване с малка височина зона- разновидност 1).
В район "Северен", местност "между Голямоконарско и Пазарджишко шосе" се предлагат две ниви по 1226 кв.м. всяка, V категория на земята. И двата имота попадат в устройствена зона "СОП" (Смесена общественообслужваща и производствена зона). Третият терен в същата местност е с площ от 516 кв. м., IV категория на земята, а според предвижданията на ОУП за територията, в която попада този имот, е предвидена устройствена зона "Жс" (жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина зона).
Най-голям е теренът в "Тракия" - нива 5002 кв.м., категория III, в местност "Скобелица". За актувания имот е предвидена устройствена зона "СОП" (Смесена общественообслужваща и производствена зона).
На предстоящата сесия общинските съветници трябва да разрешат предоставянето на въпросните имоти във връзка с "възстановяване на собственост".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
10:32 / 23.02.2026
Анализират възможните терени за изграждане на буферни паркинги на...
08:10 / 23.02.2026
Пловдивчанин към властите: Сложете камери!
22:04 / 22.02.2026
Община Пловдив обяви обществена поръчка
21:35 / 22.02.2026
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрул...
16:47 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS