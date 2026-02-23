ИЗПРАТИ НОВИНА
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Автор: Диана Бикова 10:14
©
Наследници на пловдивчанка, притежавала над 16 декара земеделска земя в бившето село Прослав, сега квартал на Пловдив, имат шанс да се сдобият с апетитни имоти в различни райони в града. Това става възможно след съдебно решение от 2008 г. и последващо решение на Общинската служба по земеделие (ОСЗ) от октомври 2025 г., с което се признава правото на собственост на наследниците в съществуващи (възстановими) стари реални граници на недвижими имоти, представляващи земеделски земи, предава Plovdiv24.bg.

Наследниците претендират за нива с площ 14,647 дка, II категория, и лозе с площ 2 дка, също II категория, находящи се в землището на Пловдив - запад. Поради невъзможност да се възстановят имотите в оказаната местност, ОСЗ-Пловдив предлага същите да бъдат възстановени с наличните за възстановяване. Посочват  се и конкретни терени в "Западен", "Южен", "Северен" и "Тракия" на Пловдив. 

Имотите са с различна площ и категория, с предназначение "земеделска територия", като за част от тях по действащия Общ устройствен план са предвидени жилищни или смесени зони, а за други – земеделски територии с режим на превантивна защита. 

В "Западен", местност "Терзиите" се посочва частен общински имот 1497 кв.м. IV категория. Съгласно предвижданията на ОУП-Пловдив от 2007 и 2022 г., за територията, в която попада актуваният имот, е предвидена устройствена зона "Жм2" (жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина зона- разновидност 2). За другия терен от 1490 кв.м., пак в "Терзиите", бивше лозе IV кат. на земята, е предвидена земеделска територия в режим на превантивна защита (обработваеми ниви, изоставени ниви). 

В район "Южен" местност "Перето" теренът е с площ 4396 кв.м. За бившата нива IV категория е предвидена устройствена зона "Жм1“( жилищна зона преобладаващо застрояване с малка височина зона- разновидност 1). 

В район "Северен", местност "между Голямоконарско и Пазарджишко шосе" се предлагат две ниви по 1226 кв.м. всяка, V категория на земята. И двата имота попадат в устройствена зона "СОП" (Смесена общественообслужваща и производствена зона). Третият терен в същата местност е с площ от 516 кв. м., IV категория на земята, а според предвижданията на ОУП за територията, в която попада този имот, е предвидена устройствена зона "Жс" (жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина зона). 

Най-голям е теренът в "Тракия" - нива 5002 кв.м., категория III, в местност "Скобелица". За актувания имот е предвидена устройствена зона "СОП" (Смесена общественообслужваща и производствена зона). 

На предстоящата сесия общинските съветници трябва да разрешат предоставянето на въпросните имоти във връзка с "възстановяване на собственост".







