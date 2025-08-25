Нашествие на богомолки в Пловдив

© Plovdiv24.bg Големи, зелени, грациозни. В тревата не се забелязват, но, ако пристъпят към плочките, рядко може да се сбъркат с клечка от дърво или храст. Това са богомолките, чийто силен сезон очевидно е в края на август.



Зелените насекоми необезпокоявано се разхождат из центъра на Пловдив. Читатели на Plovdiv24.bg сигнализират, че са виждали богомолки да си почиват дори на копчетата пред сградата на община Пловдив.



"Бяхме с приятели на кафенето зад общината. Нещо ме погъделичка по косата, посегнах да го махна, а нещото изведнъж скочи на ръката ми и оттам - на крака на човек от компанията. Там се позадържа и даже имахме време да му направим фотосесия" - разказа пловдивчанка.



Богомолките по-масово се появяват, когато има бум на миризливки, както е това лято, обясняват ентомолози. Иначе основното им меню се състои от мухи, скакалци и хлебарки. Унищожават вредни насекоми, които атакуват дърветата и храстите. Тяхна жертва обаче стават и полезните за опрашването на растенията пчели и пеперуди.