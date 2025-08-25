ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нашествие на богомолки в Пловдив
Зелените насекоми необезпокоявано се разхождат из центъра на Пловдив. Читатели на Plovdiv24.bg сигнализират, че са виждали богомолки да си почиват дори на копчетата пред сградата на община Пловдив.
"Бяхме с приятели на кафенето зад общината. Нещо ме погъделичка по косата, посегнах да го махна, а нещото изведнъж скочи на ръката ми и оттам - на крака на човек от компанията. Там се позадържа и даже имахме време да му направим фотосесия" - разказа пловдивчанка.
Богомолките по-масово се появяват, когато има бум на миризливки, както е това лято, обясняват ентомолози. Иначе основното им меню се състои от мухи, скакалци и хлебарки. Унищожават вредни насекоми, които атакуват дърветата и храстите. Тяхна жертва обаче стават и полезните за опрашването на растенията пчели и пеперуди.
