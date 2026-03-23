Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:04 / 23.03.2026

Днес в Съдебна палата в Пловдив се проведе открита драматизация на тема "Народът срещу Бай Ганьо – процес за справедливост, ценности и морал“. Събитието е реализирано от ученици от X клас на СУ "Любен Каравелов“ – Пловдив, със съдействието на Районен съд – Пловдив.



На събитието присъстваха ученици, родители и преподаватели. Инициативата има за цел да срещне младите хора отблизо с магията на театралното изкуство, да обогати тяхната обща култура и да покаже как чрез силата на сцената могат да се защитават ценности и да се изгражда уважение към обществените институции.



Провеждането на тази открита драматизация в реална съдебна зала и представянето на казуса като истинска пиеса показа на младите хора важни теми по интересен начин и им помогна да разберат по-добре колко важни са моралът, справедливостта в обществото и човешките ценности.



Специални гости на събитието бяха съдия Александър Точевски, зам.-председател на Районен съд – Пловдив и Светлана Димитрова – съдебен администратор на съда.



В своето приветствие към присъстващите те изразиха благодарност за засиления интерес към институцията и подчертаха, че Районен съд – Пловдив адмирира и активно подкрепя подобни образователни партньорства.