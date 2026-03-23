Днес в Съдебна палата в Пловдив се проведе открита драматизация на тема "Народът срещу Бай Ганьо – процес за справедливост, ценности и морал“. Събитието е реализирано от ученици от X клас на СУ "Любен Каравелов“ – Пловдив, със съдействието на Районен съд – Пловдив.
На събитието присъстваха ученици, родители и преподаватели. Инициативата има за цел да срещне младите хора отблизо с магията на театралното изкуство, да обогати тяхната обща култура и да покаже как чрез силата на сцената могат да се защитават ценности и да се изгражда уважение към обществените институции.
Провеждането на тази открита драматизация в реална съдебна зала и представянето на казуса като истинска пиеса показа на младите хора важни теми по интересен начин и им помогна да разберат по-добре колко важни са моралът, справедливостта в обществото и човешките ценности.
Специални гости на събитието бяха съдия Александър Точевски, зам.-председател на Районен съд – Пловдив и Светлана Димитрова – съдебен администратор на съда.
В своето приветствие към присъстващите те изразиха благодарност за засиления интерес към институцията и подчертаха, че Районен съд – Пловдив адмирира и активно подкрепя подобни образователни партньорства.
"Народът срещу Бай Ганьо" в Съдебна палата в Пловдив
Още от Институции
/
Кмет: Ремонтът на Хуманитарната гимназия трябва да е качествен и да издържи следващите 150 години
08:31
Апелативният прокурор на Пловдив проведе среща с ръководителите на прокуратурите в района, МВР и ДАНС
23.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Влогър след случка в Пловдив: Настръхвам при такива жестове на чо...
20:32 / 23.03.2026
Голям магазин в Пловдив пусна турски домати за 8 лева килограма
19:24 / 23.03.2026
"Прогресивна България" представи кандидат-депутатите си за Пловди...
18:58 / 23.03.2026
Пловдив е един от най-динамичните гастрономически градове в Бълга...
15:53 / 23.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.