Наркодилър остава в ареста

© Plovdiv24.bg Апелативен съд – Пловдив потвърди взетата от Пловдивския окръжен съд мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо К. Ч. Срещу него е образувано бързо производство и е повдигнато обвинение за това, че на 25.11.2025 г. край с. Кърнаре, Карловско, при полицейска акция, е задържан с наркотици, които държал с цел разпространение. При претърсването на обвиняемия и обиск на дома му са открити и иззети 1739 грама марихуана на стойност 34 784 лева.



Апелативният съд смята, че въпреки началния етап на разследване на деянието, може да се направи извод за голяма степен съпричастност на К. Ч. към деянието, в което е обвинен. Този извод се обуславя от свидетелските показания и протоколите за действията по разследването, а именно - протоколи за претърсване и изземване и за обиск.



Съдът счита,че при по-лека мярка за неотклонение, за каквато настояваше защитата на обвиняемия, предвид иззетото количество наркотично вещество и свидетелските показания, които сочат, че К. Ч. е разпространявал марихуана, има опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление.



Определението на апелативния съд е окончателно.