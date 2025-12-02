ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наркодилър остава в ареста
Апелативният съд смята, че въпреки началния етап на разследване на деянието, може да се направи извод за голяма степен съпричастност на К. Ч. към деянието, в което е обвинен. Този извод се обуславя от свидетелските показания и протоколите за действията по разследването, а именно - протоколи за претърсване и изземване и за обиск.
Съдът счита,че при по-лека мярка за неотклонение, за каквато настояваше защитата на обвиняемия, предвид иззетото количество наркотично вещество и свидетелските показания, които сочат, че К. Ч. е разпространявал марихуана, има опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление.
Определението на апелативния съд е окончателно.
